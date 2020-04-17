الإعلامية البارزة فرح البرقاوي تقصف جبهة يوسف زيدان بعد دعوته لعدم الصوم بسبب كورونا
قصفت الإعلامية الفلسطينية والمذيعة بـ”التلفزيون العربي”، فرح البرقاوي جبهة الكاتب المصري يوسف زيدان وذلك بعد تصريحاته التي أطلقها بشأن عدم وجوب الصيام في زمن انتشار وباء فيروس كورونا.
ودعا “زيدان”، المشايخ والفقهاء إلى الجلوس في منازلهم وعدم الحديث عن شهر رمضان المبارك لحين انتهاء وباء فيروس كورونا، متابعاً: “أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ قالوا بتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء”.
وأضاف زيدان خلال لقاءٍ ضمن برنامج “التاسعة” مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي: “الحضارة الإنسانية تقوم على التراكم وليس الانتكاس، نحن نناقش البديهيات”، معتبراً أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف لا دخل لهما بالحديث عن زيادة المناعة في الصيام”.
“البرقاوي” ردت على تصريحات “زيدان”، في تغريدة أرفقتها بفيديو اللقاء، رصدتها “وطن”، بالقول: “يوسف زيدان الذي نفى قدسية المسجد الأقصى عند المسلمين، فشكرته إسرائيل، ووصف صلاح الدين الأيوبي بأنه “أحقر شخصيات التاريخ” يدعو إلى تجنب صوم رمضان بسبب كورونا مستنداً إلى أطباء لا يقول من هم!!”.
وأضافت البرقاوي: “إثارة الزوابع عبر المس بالثوابت صارت وسيلة هذا الكاتب للبقاء في دائرة الضوء”.
ولاقت تغريدة “البرقاوي” تفاعلاً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أيدوا فكرة سعي “زيدان” للبقاء تحت الأضواء، معتبرين أن ما تفوه به الكاتب المصري افتراءات باطلة يجب وقفها.
يذكر أن زيدان، اعتاد على اطلاق التصريحات المثيرة للجدل والتي لها علاقة بالدين الإسلامي والمناصرة لإسرائيل، حيث يعتبر البعض أن ذلك ضمن مساعيه للحصول على جائزة نوبل للأدب بمساندة من إسرائيل التي وجهت له شكراً على تلك التصريحات.
وكان “زيدان” اتهم صلاح الدين الأيوبي بأنه من “أحقر شخصيات التاريخ”.حسب وصفه