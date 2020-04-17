الإعلامية البارزة فرح البرقاوي تقصف جبهة يوسف زيدان بعد دعوته لعدم الصوم بسبب كورونا

قصفت الإعلامية الفلسطينية والمذيعة بـ”التلفزيون العربي”، فرح البرقاوي جبهة الكاتب المصري يوسف زيدان وذلك بعد تصريحاته التي أطلقها بشأن عدم وجوب الصيام في زمن انتشار وباء فيروس كورونا.

ودعا “زيدان”، المشايخ والفقهاء إلى الجلوس في منازلهم وعدم الحديث عن شهر رمضان المبارك لحين انتهاء وباء فيروس كورونا، متابعاً: “أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ قالوا بتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء”.

وأضاف زيدان خلال لقاءٍ ضمن برنامج “التاسعة” مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي: “الحضارة الإنسانية تقوم على التراكم وليس الانتكاس، نحن نناقش البديهيات”، معتبراً أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف لا دخل لهما بالحديث عن زيادة المناعة في الصيام”.

“البرقاوي” ردت على تصريحات “زيدان”، في تغريدة أرفقتها بفيديو اللقاء، رصدتها “وطن”، بالقول: “يوسف زيدان الذي نفى قدسية المسجد الأقصى عند المسلمين، فشكرته إسرائيل، ووصف صلاح الدين الأيوبي بأنه “أحقر شخصيات التاريخ” يدعو إلى تجنب صوم رمضان بسبب كورونا مستنداً إلى أطباء لا يقول من هم!!”.

وأضافت البرقاوي: “إثارة الزوابع عبر المس بالثوابت صارت وسيلة هذا الكاتب للبقاء في دائرة الضوء”.

#يوسف_زيدان الذي نفى قدسية المسجد الأقصى عند المسلمين، فشكرته إسرائيل، ووصف صلاح الدين الأيوبي بأنه "أحقر شخصيات التاريخ" يدعو إلى تجنب صوم رمضان بسبب #كورونا مستنداً إلى أطباء لا يقول من هم!!

إثارة الزوابع عبر المس بالثوابت صارت وسيلة هذا الكاتب للبقاء في دائرة الضوء pic.twitter.com/uEgQ54mIkb — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) April 16, 2020

ولاقت تغريدة “البرقاوي” تفاعلاً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أيدوا فكرة سعي “زيدان” للبقاء تحت الأضواء، معتبرين أن ما تفوه به الكاتب المصري افتراءات باطلة يجب وقفها.

ألسنة الحكماء تجود بالعلم و أفواه الجهال تفيض بالسفه

النقاش مع الجهلاء كالكلام على الماء …مهما أبدعوا فلن يحدث شيء .. — zoradjeffane (@qwImJoZnkQANyHj) April 16, 2020

هي الطريقة التي عاد بها بعد غياب سنوات نور الدين بوكروح "سياسي فاشل ورئيس حزب"منذ أيام للأضواء بقوله بمنع الصيام، بسبب كورونا!!! — Ặfífặ Ĥặddặd (@afifahaddad143) April 16, 2020

هذا المدعو يوسف زيدان كان يأمل ان يحصل على جائزه نوبل في الاداب

و ان تدعمه إسرائيل

مثل هذا المنافق الذي يفتري على الدين و التاريخ مع الأسف وجد من يشجعه. والهدف الاساءه إلى الإسلام لاغير وحسابه عند الله قريب في الدنيا قبل الآخرة ان شاء الله — mohammed (@MdKazzaz) April 16, 2020

الحقيقة أن يوسف زيدان يسعى لنوبل عبر الهجوم على ثوابت الإسلام! — ثرثرة فوق النيل (@ELABIT1718) April 16, 2020

يذكر أن زيدان، اعتاد على اطلاق التصريحات المثيرة للجدل والتي لها علاقة بالدين الإسلامي والمناصرة لإسرائيل، حيث يعتبر البعض أن ذلك ضمن مساعيه للحصول على جائزة نوبل للأدب بمساندة من إسرائيل التي وجهت له شكراً على تلك التصريحات.

وكان “زيدان” اتهم صلاح الدين الأيوبي بأنه من “أحقر شخصيات التاريخ”.حسب وصفه