“شاهد” هذا ما فعله لبناني فاض به الكيل داخل مكتب وزير الاقتصاد وشفى غليل كل اللبنانيين

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان بمقاطع فيديو وصور لاحتجاجات مجموعة من المواطنين اللبنانيين أمام وزارة الاقتصاد اللبنانية، نظراً لارتفاع الأسعار و تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتداول ناشطون مقطعا رصدته “وطن” يقولون إنه من داخل مكتب وزير الاقتصاد اللبناني “راؤول نعمة”، يوثق انفجار أحد المحتجين في وجه المسئولين في الحكومة اللبنانية.

من داخل مكتب وزير الأقتصاد راؤول نعمة اللي عم يعمل استعراصات هو ورئيس الحكومة بالسوبرماركت وما عملوا اي اجراء لضبط اسعار السوق.@WasefHarake pic.twitter.com/IKDf2WXbqs — Adham Hassanieh أدهم الحسنية (@AdhamMG) April 16, 2020

وقال المواطن اللبناني الغاضب كما يظهر من المقطع المصور بأنه هناك قانون يحكم وزير الاقتصاد يجب عليه الالتزام به.

وتابع الشاب المتظاهر وهو يحمل لافتة ويرتدي كمامة طبية: “مش رئيس حكومة بينزل على سوبر ماركت ما بيشتري منها إلا اللي معه مليون دولار وفوق، يروح يشوف الفقراء، يروح يشوف الناس”.

وواصل: “أصلا إحنا لا ثقة فيهم، ووقت أجو يساعدوا الناس، كانوا مسجلين جماعتهم”.

واستمر غاضباً: “أوعوا تفكروا الكورونا رح تمنعنا، من اليوم ورايح لا خوف من الكورونا، بكرامة شعبنا بالذات احنا مش سائلين عن شي، رح نموت بكرامتنا، ولا نقبل نموت بالجوع بهالبلد”.

وتابع مشيراً للمسؤولين اللبنانيين: “هؤلاء مجموعة زعران، مجموعة سراقين، كل اللي بالسلطة، شو فارقة معهم، يروحوا يشوفوا أهلنا وكيف كبارنا كيف بنذلوا من أجل يأخذوا الدواء.”.

وأضاف:”يروحوا يشوفوا الأخبار بدها حليب وحدا يحن عليها، الدول اللي بتحترم حالها بتوقف حد ناسها، مش الدول اللي بتحترم حالها بتترك الناس تشحد”

ومن ردود الأفعال التي أُثارها حديث المواطن اللبناني داخل مكتب وزير الاقتصاد، أثنى عديد من المعلقين على كلام المواطن اللبناني وأيدوه، واعتبروا بأنه جاء بحقيقة يعاني منها كل مواطن لبناني خاصة في ظل حالة وباء كورونا.

فيما قال مغرد آخر: “قال دياب بالسوبر ماركت ما شاف أسعار غالية، ما هو أكيد ما هيحس بالفقير يلي الألف ليرة بتفرق معه كثير”

قال دياب بالسوبر ماركت ماشاف اسعار غالية…ماهو اكيد ما حيحس بالفقير يلي الالف ليرة بتفرق معو كتير…. — خربشات (@Kharbachatt) April 16, 2020

يشار إلى أن لبنان سجلت حتى هذه اللحظة وبحسب وزارة الصحة اللبنانية 663 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 21 حالة وفاة.