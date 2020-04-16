هذا ما تجنيه الكويت من العمالة الوافدة.. فيديو ينذر بكارثة حقيقية ومطالبة بتدخل عاجل للسلطات

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت مقطع فيديو اثار جدلا واسعا، يوثق مشاجرة نشبت بين مجموعة من الوافدين هناك، وسط غياب قوى الأمن الكويتية لفض المشكلة.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، اعتداء عدد من الأشخاص على بعضهم بالضرب بالأيدي والأحزمة، وذلك رغم التشديدات الكبيرة من السلطات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

فيديو

شاهد.. مشاجرة بين مجموعة وافدين في الكويت.. وموثق الفيديو: أضرب أضرب pic.twitter.com/PcChYetMQb — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 16, 2020

ويُسمع من مقطع الفيديو صوت المصوّر متسائلاً “أين الأمن الكويتي وقوى الشرطة” وتابع المصوّر قائلاً: “بأسهم بينهم شديد يا الله”.

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وأثار مقطع الفيديو عديد من التعليقات عبر موقع تويتر، حيث اعتبر المغردون بأن ذلك يمثل عدم احترام لسيادة البلاد التي تحتويهم، معتبرين بأنه كان من المفروض أن يتم ترحيلهم بحسب ما قال أحدهم.

المفروض اقرب طياره لبلادهم — ﮼علي،الشهراني (@alithabet54) April 16, 2020

كما قال مغرد آخر: “يا غريب كن أديب، والجالية هذه مثل ما ألها إيجابيات، لها

سلبيات”.

ياغريب كُن اديب ،،، والجاليه هذي مثل مالها ايجابيات لها سلبيات

وتعاملنا معها في #الكويت وفي دول الخليج تعامل راقي ،،،

عليهم ضغوط عصيبه وخاصة ان بلدانهم لا تريد استقبالهم في هذا الوقت ،،، #الكويت_تحارب_كورونا #مصر — فارس الشمري بوطلال (@N613D) April 16, 2020

وتابع المغرد في تعليقه: “تعاملنا معها في الكويت وفي دول الخليج تعامل راقي، عليهم ضغوط عصبية وخاصة أن بلدانهم لا تريد استقبالهم في هذا الوقت”.

فيما قال مغرد ثالث: “الكوايتة يتشاجرون في مجلس الأمة، وقفت على الشارع”

يُشار إلى أنه ولحتى مساء اليوم الخميس، سجّلت دولة الكويت 1524 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، كما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3 حالات وفاة.

كما وتقوم الحكومة الكويتية بعدة إجراءات وقائية كمنع الدوام الرسمي والمدرسي والغاء التجمعات بكافة أشكالها ووقف حركة السفر، ضمن عدة إجراءات أعلنتها الحكومة الكويتية لمواجهة جائحة كورونا.

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