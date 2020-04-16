“طاغية ومستبد وقاتل”… شاهد: فارسة سعودية شهيرة بـ”100 راجل” تُهاجم محمد بن سلمان بعد أن خاض في عرضها!

هاجمت الفارسة السعودية، علياء الحويطي، والتي تعتبر من أهم راكبي الخيل بالمملكة، ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني، ملقنةً إياهم درساً قاسياً إثر الهجوم عليها على خلفية تعليقها على مقتل عبدالرحمن الحويطي.

وقالت علياء، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “أقول لمتابعيني لا تنجرفوا وراء محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني فهذا أسلوبهم بالتحريض على الأخلاق والنسب، وهذه إشاعاتهم الدائمة ويشعرون أنهم يوجعون الإنسان الحر بها”.

وأضافت علياء: “يفعلون ذلك لأنهم عبيد ولسوا أحراراً ويعتقدون أن كلامهم بهزة شعرة من بدنا لكن احنا لن نزعل لأنكم مش رجال، أنتم متخبين وراء أسماء مستعارة ويحميكم طاغية مستبد متعاون مع اليهود يقتل شعبه وأطفال اليمن ويتآمر على القضايا العربية والإسلامية”.

امراءة من #السعودية عن ملايين من #السعوديين

تمثلني في كلامها وارفع لها العقال احتراماً لشجاعتها

لا اعرفها ولا اعرف اسمها ..

ابلغوها ان الأحرار سيلتقون عن رب السماء والأرض منعمين بما جنوا من افعال #استشهاد_عبد_الرحيم_الحويطي #السعودية_تعترف_بقتل_الحويطي pic.twitter.com/uQJ5Aax4Bi — |A|•|A|ziz Al-Jaber (@aljaber_qatar) April 15, 2020

وأكملت: “ارجوكم متابعيني لا تنساقوا للمسبات ولا تردوا عليهم وأحب أقول للذباب الإلكتروني حاجة ما فيه شي ممكن تزعلوني فيه ولا شي ماسكينه عليه انا ما سرقت ترليون دولار ولا شريت لوحة ويخت بمئة المليارات ولا أعطيت أبو ايفانكا كل فلوسنا ولا اغتصبت الحرائر أو علقت المشانق ولم اغتصب النساء وأرهبت أهلهن، والله يرحم عبد الرحيم الحويطي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بشهامة علياء وتصديها لابن سلمان وذبابه الإلكتروني، خاصة بعد إقدام قواته على قتل عبد الرحمن الحويطي بمزاعم أنه إرهابي ويحمل سلاحاً.

فعلا امرأة بالف رجل تحيه خالصه مني لها — فتحي بن شلهوب الترابين (@fathisalhooptF7) April 15, 2020

هذه بنت رجل لديها ضمير حي وشعور بالظلم من نظام آل سعود والشهيد عبدالرحيم احمد الحويطي هو احد رجال السعودية القلائل في هذا الزمن فهو استشهد دون ماله نسأل الله أن ينتقم من قاتليه والآن تجرى الاتصالات لاحظار اهل الشهيد الى القصر الملكي لنفي عمل الشهيد ومعارضته وتعزية القاتل لهم — M.ALSUWAIDI (@mr1499) April 16, 2020

هذي الفارسه عليا الحويطي اول فارسه سعوديه لين كم سنه فاتت هي في السعوديه بس شكلها لاعت كبدها من القهر والظلم واستقرت برا السعوديه — 🇶🇦 (@w_since1984) April 15, 2020

عن مليون رجل والله العظيم

تظهر المحن معادن البشر الاصيله

فتلمع كبريق الذهب — |A|•|A|ziz Al-Jaber (@aljaber_qatar) April 15, 2020

تمثلني الأخت الكريمة الله يحفظك ويسترك أينما كنتي تعادل خمسة وعشرون مليون تعوسي — [email protected] (@hfeedelmlook) April 15, 2020

كفوا بنت رجال.. — أعتز بديني (@ssagb2000) April 15, 2020

الجدير ذكره، أن قوات الأمن السعودية قتلت المواطن عبد الرحمن الحويطي الذي رفض تسليم منزله لسلطات محمد بن سلمان في إطار مشروع نيوم الذي يعتبر جزء من خطة 2030 للفساد في السعودية.

ولاحقاً أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً اعتبرت فيه عبد الرحمن ارهابياً وبادر بإطلاق النار على قوات الأمن، الأمر الذي كان توقعه في تسجيل فيديو له قبل مقتله.

يشار إلى أنه في مقطع مصور وثقه “الحويطي” قبل مقتله، لحضور المكثف لدوريات الشرطة في محيط منزله، قال إن هذه الدوريات مختصة بالتعامل مع فئة “غير المتعاون” مع مسؤولي “مشروع نيوم”، الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 2017.

ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال “أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب”.