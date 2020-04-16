عبودكا
عبودكا
حياتنا

صور صادمة.. “شاهد” عبودكا الكويتي يخسر 80% من عينه ووجهه مُشوه تماماً

كتب وطن
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تعرض نجم السناب شات الكويتي عبدالله الحاسر المعروف بـ”عبودكا” لاعتداء قاسي من قبل شخصين الامر الذي أدى لإصابة عينه إصابة بالغة بحسب الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عبودكا أنه خسر عينه بنسبة 80%، وسيخضع لعملية جراحية غداً صباحاً.

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#عبودكا

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وروى عبودكا تفاصيل الاعتداء لصحيفة “الراي” المحلية قائلاً: ” ماحصل كان محاولة من أحد قادة السيارات لاستيقافي دون سبب معروف ولكني رفضت التوقف، فلحق بي وصدم سيارتي من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزلت وتجادلنا مع سائق السيارة”.

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واستطرد عبودكا تفاصيل الهجوم المُباغت: “خلال لحظات من كان معه في السيارة باغتني وهو قادم من خلفي ليضربني على وجهي بآلة حادة لم أتبينها، وتركاني على الأرض وغادرا” .

وأكد عبودكا أن الاعتداء الذي تعرض له أسفر عن إصابته بقطع في القناة الدمعية وكسر في الانف.

وتصدر هاشتاج#عبودكا مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الإعلامية مي العيدان أول المتعاطفين، رغم خلافهما القديم، وكتبت: “الكل يعرف ان عندي خلاف مع عبودكا لكن الحق حق خاصه بعد الحادث اللي تعرض له اليوم بمفك او درنفيس مثل مانقول بالكويتي بهوشه مع شباب مهما كانت الأسباب او الخلاف مايحق لأحد ان يضرب الثاني يطير له عينه”.

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الكل يعرف ان عندي خلاف مع عبودكا لكن الحق حق خاصه بعد الحادث اللي تعرض له اليوم بمفك او درنفيس مثل مانقول بالكويتي بهوشه مع شباب مهما كانت الأسباب او الخلاف مايحق لأحد ان يضرب الثاني يطير له عينه الحين اللي ضربوه يدرون ان اقل حكم ممكن ياخذونه ٧ سنوات سجن لاحداثهم فيه عاهه مستديمه هذا اذا ما تحولت لقضية شروع بقتل الرجال لوميت وما احد لحق عليه شنو الخلاف اللي بهالدنيا اللي الواحد يتحمل ذنب ازهاق روح بني آدم او ذنب انك سويت عاهه وتحول الرجل لاعور احنا وين قاعدين بغابه. . احنا بدولة مؤسسات و قانون. . ولا احد يقول سوى و لا ماسوى مافي شي يستاهل او يسوى اللي صار في عبودكا لانها بكل المقاييس جريمه 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم

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وأضافت مي التي نشرت صورة عبودكا عبر “انستجرام”: “الحين اللي ضربوه يدرون ان اقل حكم ممكن ياخذونه ٧ سنوات سجن لاحداثهم فيه عاهه مستديمه هذا اذا ما تحولت لقضية شروع بقتل الرجال لوميت وما احد لحق عليه شنو الخلاف اللي بهالدنيا اللي الواحد يتحمل ذنب ازهاق روح بني آدم او ذنب انك سويت عاهه وتحول الرجل لاعور احنا وين قاعدين بغابه. . احنا بدولة مؤسسات و قانون. . ولا احد يقول سوى و لا ماسوى مافي شي يستاهل او يسوى اللي صار في عبودكا لانها بكل المقاييس جريمه”.

وكتب الناشط سالم لافي: “مهما كان اختلافك مع #عبودكا لا تصل المرحلة بالتشمت في مابتلى به الله فهو انسان تعرض لضرب واصابة بعينه فـ لذلك لايجوز التشمت ونسأل الله له الدعاء ولسائر عباد الله المسلمين”.

وواسى الناشط محمود البنعلي عبودكا، مُدافعاً عنه ضد الشامتين، وكتب: “#عبودكا قمه فالأخلاق والطيبه ويخدم ارضه وبلاده بحب ونضيف من داخله ولا له شغل بناس ،، عسى الله يشفيك ياعبودكا”.

وطالبت مودي إليسا السلطات الكويتية بمحاسبة المتسببين بهذا الضرر الكبير لعبودكا، وكتبت: “حسبي الله ونعم الوكيل بكل شخص يرتكب مثل هالجريمة البشعة اتمنى من السلطات الكويتية تشن عليهم أقوى العقوبات حتى يكونون عبرة لأمثالهم”

ونشر إس أف العنزي فيديو لحظة دخول عبودكا غرفة العمليات، وعلق: “#عبودكا ماتشوف شر والله يطلعك بسلامه وحقك ابد مايروح”.

وكشفت صحيفة “الأنباء” المحلية أن أجهزة وزارة الداخلية فتحت تحقيقات في واقعة الاعتداء على “عبودكا” بعد وصوله الى مستشفى العدان بمركبته الخاصة وهو يعاني من نزيف فوق الجفن.

وكشفت الصحيفة عن مصدر أن التحريات تشير أن الحادثة خلاف مروري مبدئياً، وأوضح مصدر طبي في مستشفى العدان أن “عبودكا” تعرّض لجرح قطعي في جفن العين العلوي، وحسب ما تبين في الأشعة المقطعية فهناك جرح في محجر العين وكسر في الجيوب الأنفية من الداخل لجهة العين اليمنى، وهو متواجد حاليا في قسم الحوادث.

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