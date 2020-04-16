ضاحي خلفان يتطاول على اليمنيين ويشكك بعروبتهم: “كانت تحكمهم امرأة من قلة الرجال”

شن يمنيون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، المقرب من حكام الإمارات، عقب تطاوله على الشعب اليمني والتشكيك بعروبته.

وكتب “خلفان” الرجل الأمني الإماراتي المثير للجدل في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ما اريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا نحن الاصل، نحن الاصل.علماء العربية يشكون في عربيتكم..!!”

ما اريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا ..نحن الاصل …نحن الاصل…علماء العربية يشكون في عربيتكم..!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

وتابع ساخرا من اليمنيين ومنتقصا منهم:”الهدهد يقول إني وجدت إمرأة تحكمهم…اليوم اذا حكمهم الحوثي..لا تستغربون”، وأضاف بتغريدة لاحقة:”قلوا الرجال..حتى تحكمهم إمراة”

الهدهد يقول..إني وجدت إمرأة تحكمهم…اليوم اذا حكمهم الحوثي..لا تستغربون..🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

قلوا الرجال..حتى تحكمهم إمراة…🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

وفي تغريدة أخرى، قال: “أتمنى من الذين يتهجمون على دول الخليج العربي من اليمن أن ينظروا إلى حقيقة ماضيهم المليء بالاحتلالات…لسنوات وسنوات…ويدركوا أن ما يفاخرون به من أنهم أصل العرب كذبه علماء اللغة..”.

اتمنى ان الذين يتهجمون على دول الخليج العربي من اليمن ان ينظروا الى حقيقة ماضيهم الملئ بالاحتلالات…لسنوات وسنوات…ويدركوا ان ما يفاخرون به من أنهم اصل العرب كذبه علماء اللغة…كلمني بلغتك اقول لك من انت..! وكانت لغاتهم غير العربية كما اجمع علماء اللغة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

ولم يكتف ضاحي خلفان بهذا وكتب:”والتاريخ يعيد نفسه ..فارس اليوم تعيد احتلالها لليمن ولكن بالاسلوب المعاصر… تحتل القرار في صنعاء وما حولها…وبالاساليب الناعمة ..خمس للحوثيين”

والتاريخ يعيد نفسه ..فارس اليوم تعيد احتلالها لليمن ولكن بالاسلوب المعاصر… تحتل القرار في صنعاء وما حولها…وبالاساليب الناعمة ..خمس للحوثيين…الخ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

تغريدات ضاحي خلفان قوبلت بهجوم شرس من قبل النشطاء على مواقع التواصل وخاصة اليمنيين.

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”اكلمك ب اللغه حقك الهنديه يمكن تفم ماعرفك للعرب”

اكلمك ب اللغه حقك الهنديه يمكن تفم ماعرفك للعرب — ابو عمار (@AlbadaniRshad) April 16, 2020

وكتب آخر:”قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم عليه السلام حين أذن بالحج تبّع اليماني هو اول من كساء الكعبة”

قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم عليه السلام حين أذن بالحج



تبّع اليماني هو اول من كساء الكعبة — AAaa (@AAaa43018876) April 16, 2020

وصفعه ثالث:”اليمن لاتحتاج لشهادة من شخص ناقص وكثير الشرب والسكر”

اليمن لاتحتاج لشهادة من شخص ناقص وكثير الشرب والسكر — ابن اليمن (@9GO7BXtp6wsHDt2) April 16, 2020

ولا يتوقف ضاحي خلفان الذي يشتهر بلقب “جامع ريش الدجاج” ـ حيث ذكر هو لصحيفة محلية أن هذه هي هوايته المفضلة ـ عن إثارة الجدل بتغريداته الغريبة التي تضعه في مواقف محرجة دائما.