“شاهد” شيخ كويتي بارز يثير غضب عمال مخالفين بعد أن قدم لهم ملابس نسائية داخلية كهدايا!

نشر الإعلامي الكويتي فيصل الحمراني، مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر”، يُوثق خلاله ردود فعل بعض العُمال غير الكويتيين على هدايا أحد المتبرعين لهم.

وأظهر مقطع الفيديو حالة الغضب الكبيرة التي سادت العمالة الوافدة التي وصفها الاعلامي الكويتي بـ”المخالفة”، مشيراً إلى أنه جرى اسقاط جميع الغرامات عنهم ووضعهم في منطقة “كبد” إستعداداً لترحيلهم.

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وقال الاعلامي الحمراني إن العمالة المخالفة “قلبوا الدنيا” كما- وصف ما جرى- بعد أن قدم لهم متبرع هدايا عبارة عن ملابس واعتبروها إهانة لهم

اليوم صارت سالفة 🤦‍♂️

العمالة المخالفة اللي تم اسقاط جميع الغرامات عنهم ووضعهم في منطقة كبد إستعداد لترحيلهم، قلبوا الدنيا، لأن متبرع قدم لهم هدايا عبارة عن ملابس واعتبروها إهانة لهم…

يتبع…

"1" pic.twitter.com/toz59C5Cyy — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 15, 2020

ويظهر بالفيديو العُمال متجمهرين ويصرخون غاضبين قبل أن يتدخل أحد رجال الأمن، ويقول لهم: “ليست صدقة، ونعتبر عيالكم عيالنا، وهذه الأمور عادية، كلنا عيال عرب”.

وكشف الاعلامي فيصل الحمراني هوية المتبرع قائلاً إن “المتبرع الشيخ دعيج الخليفة حب يقدم لهم شي ياخذونه معاهم لأهاليهم عبارة عن “بوكس” ملابس رجالية وأطفال ونسائية “دراريع وجلابيات” لكن واحد فيهم اطلق الشرارة الأولى ” اللي ياخد حاجه ابن كل..” وتم السيطرة على الموقف”.

المتبرع الشيخ دعيج الخليفة حب يقدم لهم شي ياخذونه معاهم لأهاليهم عبارة عن "بوكس" ملابس رجالية وأطفال ونسائية "دراريع وجلابيات" لكن واحد فيهم اطلق الشراره الأولى " اللي ياخد حاجه ابن كل.." وتم السيطرة على الموقف.

مكالمة للشيخ دعيج يوضح القصة 👇 pic.twitter.com/YD1Wh1j8yw — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 15, 2020

ونشر فيصل الحمراني فيديو يوضح مراحل تحضير الهدايا للعُمال المخالفين، ومكالمة للشيخ دعيج يوضح فيها القصة قائلاً: “اتصل بي أحد الأشخاص يدعى وليد الجاسم، أخبرني عن المخالفين، وأنه سيتم ترحيلهم، ولا يحملون معهم شيء، ولا أي فلس”.

وأضاف الشيخ دعيج: “حبيت أقدم شيء يأخذونه معهم لأهلهم، عبارة عن صندوق ملابس داخلية رجالية وملابس داخلية نسائية، ولكن أثناء توزيع الصناديق، أطلق أحد العمال الشرارة الأولى لغضب العمال، ولكن تم السيطرة على الموقف”.

وتابع الشيخ دعيج: “لا أريدهم أن يغادروا وهم حاقدين علينا، وكلفتني الهدايا 8000 دينار”.

يُذكر أن الشيخ دعيج الخليفة الصباح، هو أحد أحفاد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، ووالدته هي الشيخة لولوه جابر الأحمد الصباح ووالده هو الشيخ خليفة العبد الله الخليفة بن عبد الله الصباح، وجده الأكبر لوالده هو حاكم الكويت الخامس الشيخ عبد الله بن صباح الصباح.

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