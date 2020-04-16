“شاهد” سعوديون يختطفون وافداً ويهددون بذبحة كما فعل ابن سلمان بـ”خاشقجي” تماماً!

نشر حساب “سناب الداخلية”، التابع لوزارة الداخلية السعودية، فيديو صادم يُظهر ثلاثة مواطنين يحتجزون وافداً ويعتدون عليه لفظياً وجسدياً.

ويظهر بالفيديو الذي أخفت الداخلية مُعظم ألفاظه شخصاً يتكلم باللهجة السعودية يقول للوافد: “قبل رأسي”، ثم يضربه على وجهه ويقول لصديقه: “أحضر السكين لأذبحه”.

وبآخر الفيديو، أعلن “سناب الداخلية” أنه بعد 24 ساعة من تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على 3 مواطنين بتهمة خطف وافد، واقتياده إلى منطقة صحراوية، والاعتداء عليه، وتوثيقه بالفيديو.

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وكشف “سناب الداخلية”، أن الشباب السعوديين خطفوا الوافد بسبب خلاف قديم بينهم، وتم تحويلهم للجهات المُختصة لأخذ الاجراءات اللازمة معهم.

يُذكر أن الرياض شهدت قبل أيام حادثة فاضحة، حين استعرض مجموعة من الشباب السعوديين امتلاكهم السلاح، ويقومون بإطلاق النار في أحد شوارع.

🔴بلاغ ضد مجموعة من الشباب يقومون بإطلاق النار من مسدس في أحد الشوارع الرياض كما يقومون بالتباهي بشرب "الويسكي" وتصوير أنفسهم ونشرها عبر وسائل التواصل‼️



آمل من الجهات المختصة توجيه من يلزم للقبض عليهم.@bip_ksa @kamnapp



pic.twitter.com/IqYtgAdCaT — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 12, 2020

كما قاموا بتصوير أنفسهم وهم يشربون “الويسكي” في السيارة، ضاربين قوانين الحظر التي فرضتها حكومتهم بعرض الحائط.

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