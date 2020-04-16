يوسف شعبان
يوسف شعبان
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“شاهد” ابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها

كتب وطن
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كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النقاب عن ابنة أخرى جميلة للممثل المصري يوسف شعبان.

ونشرت مي العيدان صورة زينب بجانب أختها من أم أخرى، وعلقت مي على الصورة: “صورة بنات الاولى سينا من زوجته بنت الأميرة فوزيه اخت الملك فاروق والثانية زينب من زوجته الكويتية ايمان الشريعان”.

وختمت مي العيدان تعليقها بالتغزل بجمال ابنتيه فكتبت: “ماشاء الله بناته مزز”.

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صورة بنات يوسف شعبان الاولى سينا من زوجته بنت الأميره فوزيه اخت الملك فاروق والثانيه زينب من زوجته الكويتيه ايمان الشريعان. .ماشاء الله بناته مرز 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم

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وكانت ابنته زينب قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظهورها الإعلامي الأول عبر برنامج “ليالي الكويت”.

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وظهرت زينب وهي تتحدث باللهجة الكويتية، وتتحدث عن تواضع والدها، وكيف يقضيان وقتهما في ظل الحجر المنزلي الذي فرضه عليهما، والذي اضطر لحجز والدها بالكويت، وحالت دون عودته إلى مصر.

يُذكر أن يوسف شعبان تزوج الفنانة المصرية ليلى طاهر لمدة أربع سنوات فقط، ثم انفصلا، وبعدها تزوج من ابنة ، وأنجب منها ابنته سيناء، وبعدها ارتبط بزوجته الحالية، وهي الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومروان.

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