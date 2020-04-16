“شاهد” ابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النقاب عن ابنة أخرى جميلة للممثل المصري يوسف شعبان.

ونشرت مي العيدان صورة زينب بجانب أختها من أم أخرى، وعلقت مي على الصورة: “صورة بنات يوسف شعبان الاولى سينا من زوجته بنت الأميرة فوزيه اخت الملك فاروق والثانية زينب من زوجته الكويتية ايمان الشريعان”.

وختمت مي العيدان تعليقها بالتغزل بجمال ابنتيه فكتبت: “ماشاء الله بناته مزز”.

وكانت ابنته زينب قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظهورها الإعلامي الأول عبر برنامج “ليالي الكويت”.

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وظهرت زينب وهي تتحدث باللهجة الكويتية، وتتحدث عن تواضع والدها، وكيف يقضيان وقتهما في ظل الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا عليهما، والذي اضطر لحجز والدها بالكويت، وحالت دون عودته إلى مصر.

يُذكر أن يوسف شعبان تزوج الفنانة المصرية ليلى طاهر لمدة أربع سنوات فقط، ثم انفصلا، وبعدها تزوج من ابنة الأميرة فوزية، وأنجب منها ابنته سيناء، وبعدها ارتبط بزوجته الحالية، وهي الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومروان.

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