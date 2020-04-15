هيا الشعيبي تثير غضب الكويتيين بما فعلته مع فقراء الكويت.. ” هذا شيء بسيط مني”!

أثارت الممثلة الكويتية، هيا الشعيبي، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعدما استفزت الكويتيين بصورة نشرتها على “سناب شات”.

ونشرت هيا الشعيبي صورة لها رصدتها “وطن”، في السيارة أثناء عودتها من توزيع المساعدات على الفقراء، وعلقت عليها قائلة: “بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماط ولحم، عليكم بالعافية، وسامحوني على القصور، هذا شي بسيط مني”.

هيا الشعيبي تثير الجدل عبر سناب شات pic.twitter.com/srm3oR7oCx — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 14, 2020

وانتقد مغردون مجاهرة هيا الشعيبي بتقديمها خضروات رخيصة الثمن للفقراء، وكتبت فوف: “لا داعي لتوثيق كلِّ خيرٍ تقومين به، كلَّفَ الله الملائكة بهذه المهمَّة”.

#هيا_الشعيبي

لا داعي لتوثيق كلِّ خيرٍ تقومين به ..!!

**كلَّفَ الله الملائكة بهذه المهمَّة ..()🌻🌻 — فُوف💫 (@__a__z__m) April 14, 2020

وسخر حساب آخر يعمل اسم HOT News مما فعلته هيا الشعيبي، وانتقد الاستخدام الخاطئ للهواتف الذكية، وكتب: “يعني هلأ الناس يلي وزعتيلهم بصل وطماطم ولحم كانو ناطرين منك هالسناب؟

لما الواحد بعدو يعمل خير ياريت مايعيشها كتير حركات #شوفيني_يا_منيرة #الاستخدام_الغبي_للهاتف_الذكي “.

يعني هلأ الناس يلي وزعتيلهم بصل وطماطم ولحم كانو ناطرين منك هالسناب؟🤔 لما الواحد بعدو يعمل خير ياريت مايعيشها كتير حركات #شوفيني_يا_منيرة #الاستخدام_الغبي_للهاتف_الذكي #هيا_الشعيبي pic.twitter.com/SQuF6FHXUD — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) April 15, 2020

وسخرت مُغردة من تباهي هيا الشعيبي بما تصدقت به، وشبهت البصل بالذهب، وكتبت: “اذا ماتدرون #هيا_الشعيبي تتصدق بشي ((بصيط )) من الذهب قصدي ((البصل ))”.

واتهم مُغرد باسم عمار، الفنانة هيا الشعيبي أنها اتفقت مع جميع الصفحات المعروفة عبر “السوشيال ميديا” أن تنشر خبر صدقتها، وكتب عمار: “هههههههه وزعت لحم وطماطة بعد منو ماعرف

هاي اتفقت الصفحات كلها انو تنشر الخبر دعم للفنانة المهضومة #هيا_الشعيبي .سمعتواااااا هيا وزعت لحم وطماط بصيط يلا اشكروها”.

هههههههه وزعت لحم وطماطة بعد منو ماعرف

هاي اتفقت الصفحات كلها انو تنشر الخبر دعم للفنانة المهضومة #هيا_الشعيبي .



سمعتواااااا هيا وزعت لحم وطماط بصيط يلا اشكروها https://t.co/KaW1XKmF9d — A M M A R 🧴🙏🇮🇶🕊 (@AmmarAlsumary) April 15, 2020

وكانت هيا الشعيبي قد أثارت جدلاً بهجومها على الإعلامية السعودية سارة درندواي، بسبب استضافتها للممثلة حياة الفهد بعد أزمة “طرد الوافدين”، واتهمتها بإثارة الفتنة في الكويت.

كما نشرت هيا الشعيبي فيديو لها من قلب السوق لتؤكد أنه لا يوجد أزمة بصل في الكويت كما يدعي الشعب بحسب تعبيرها.