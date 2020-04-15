هيا الشعيبي تثير غضب الكويتيين بما فعلته مع فقراء الكويت.. ” هذا شيء بسيط مني”!
أثارت الممثلة الكويتية، هيا الشعيبي، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعدما استفزت الكويتيين بصورة نشرتها على “سناب شات”.
ونشرت هيا الشعيبي صورة لها رصدتها “وطن”، في السيارة أثناء عودتها من توزيع المساعدات على الفقراء، وعلقت عليها قائلة: “بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماط ولحم، عليكم بالعافية، وسامحوني على القصور، هذا شي بسيط مني”.
وانتقد مغردون مجاهرة هيا الشعيبي بتقديمها خضروات رخيصة الثمن للفقراء، وكتبت فوف: “لا داعي لتوثيق كلِّ خيرٍ تقومين به، كلَّفَ الله الملائكة بهذه المهمَّة”.
وسخر حساب آخر يعمل اسم HOT News مما فعلته هيا الشعيبي، وانتقد الاستخدام الخاطئ للهواتف الذكية، وكتب: “يعني هلأ الناس يلي وزعتيلهم بصل وطماطم ولحم كانو ناطرين منك هالسناب؟
لما الواحد بعدو يعمل خير ياريت مايعيشها كتير حركات #شوفيني_يا_منيرة #الاستخدام_الغبي_للهاتف_الذكي “.
وسخرت مُغردة من تباهي هيا الشعيبي بما تصدقت به، وشبهت البصل بالذهب، وكتبت: “اذا ماتدرون #هيا_الشعيبي تتصدق بشي ((بصيط )) من الذهب قصدي ((البصل ))”.
واتهم مُغرد باسم عمار، الفنانة هيا الشعيبي أنها اتفقت مع جميع الصفحات المعروفة عبر “السوشيال ميديا” أن تنشر خبر صدقتها، وكتب عمار: “هههههههه وزعت لحم وطماطة بعد منو ماعرف
هاي اتفقت الصفحات كلها انو تنشر الخبر دعم للفنانة المهضومة #هيا_الشعيبي .سمعتواااااا هيا وزعت لحم وطماط بصيط يلا اشكروها”.
وكانت هيا الشعيبي قد أثارت جدلاً بهجومها على الإعلامية السعودية سارة درندواي، بسبب استضافتها للممثلة حياة الفهد بعد أزمة “طرد الوافدين”، واتهمتها بإثارة الفتنة في الكويت.
كما نشرت هيا الشعيبي فيديو لها من قلب السوق لتؤكد أنه لا يوجد أزمة بصل في الكويت كما يدعي الشعب بحسب تعبيرها.