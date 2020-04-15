هربوا كالفئران.. “شاهد” مسنة سعودية من قبيلة الحويطات تهاجم رجال الأمن بعدما حاولوا هدم منزلها

تداول ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو أظهر سيدة سعودية من قبيلة الحويطات التي يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتهجيرهم من منازلهم لاقامة مشروع “نيوم” الاستثماري، وهي تطرد عناصر الأمن من أرضها.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد هاجمت السيدة التي سعت لحماية منزل صغارها من الهدم والتهجير، عناصر الامن والبلديات بالحجارة بهدف منعهم من هدم منزلها، الأمر الذي دفعهم للهروب من السيدة الحويطية.

ويظهر الفيديو، ملاحقة السيدة الحويطية لرجال ولي العهد السعودي الذين فروا من أمامها كالفئران على الرغم من عدم حملها سوى حجارة في يدها.

🚨شاهدو السيده الحويطيه الشجاعه تحمي منزل صغارها من الهدم والتهجير والله انها عن الف رجل لقنت الشرطه ( عصابات ابن سلمان ) دروس بالرجوله وطردتهم وضربتهم بالحصى على رؤوسهم #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/0V9solTXiv — wwoww (@qwerty71385259) April 13, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن دهشتهم من تصرف السيدة، مشيدين بتصديها لرجال ابن سلمان، وتعليمها إياهم درساً في الرجولة بعدما عاثوا فسادا في الجزيرة وأطلقوا الرصاص صوب منازل المواطنين لترويعهم.

مراه عن الف رجال في الحويطات — Kah.11 (@Kah119) April 14, 2020

والله انها ارجل من بعض الشوارب — محمد عبدالله (@m_kaled) April 14, 2020

وبعد كم شهر صوروها وقولوا اين اموال النفط سعوديه تعيش وسط الصحراء — .. (@r7oobksa) April 15, 2020

كفووو منك يالحويطية والله يعز أصلك — أبو عمر الدليمي (@oV2q9kDebiRnGtu) April 15, 2020

باكر يقتلها الداشر ويقول ارهابيه — AwEr (@PP88sKYHHHKqsBw) April 14, 2020

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لأحد أبناء قبيلة الحويطات في السعودية التي يستهدفها بشكلٍ صريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإخراجهم من منازلهم وهدمها لإقامة مشروع “نيوم” على أنقاضها .

ويأتي نشر هذا الفيديو بعد الجريمة التي ارتكبتها قوات ولي العهد في قرية الخريبة التي سيٌقام على أنقاضها “نيوم” بقتل ابن القبيلة عبدالرحيم الحويطي.

ويقول في التسجيل إن قوات الطوارئ السعودية داهمت منزله ومنزل والده وأطلقت النار عليه؛ لأنه رفض إخلاء المنزل. وتساءل قائلاً: “هل اعتراضي على التهجير جريمة؟”.

وذكر أن الأمن السعودي اعتقل عددا من أبناء عمومته ونكلوا بهم، كما اعتدوا على النساء بالضرب، لرفضهم اخلاء منازلهم لصالح المشروع الذي يرفضه الأهالي جملةً وتفصيلاً.

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وفي إطار رؤية 2030 يسعى “بن سلمان” إلى تحويل المنطقة إلى مشروع عملاق ينافس وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا وصناعة الترفيه.

وتبلغ كلفة مشروع نيوم 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويمتد من شمال غرب المملكة، بالاشتراك مع أراض مصرية وأردنية.

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