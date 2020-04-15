“عجوز حاقدة مجرمة”.. مسؤول فلسطيني يُهاجم حياة الفهد:” تذكرني بغولدا مائير”!

هاجم مسؤول فلسطيني بارز، الممثلة الكويتية حياة الفهد، والتي تجسد شخصية امرأة يهودية تدعى إم هارون في مسلسل أنتجته “mbc” السعودية، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحماس في الخارج، رأفت مرة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “شخصية أم هارون التي جسدتها للأسف الممثلة حياة الفهد ذكرتني بشخصية رئيسة حكومة الاحتلال غولدا مائير.. عجوز حاقدة مجرمة قاتلة.. هذا هو هدف التطبيع: الحقد والقتل البطيء.. والتدمير الداخلي”.

#ضد_التطبيع#قطريون_ضد_التطبيع#كويتيون_ ضد_التطبيع

شخصية ام هارون التي جسدتها للاسف الممثلة حياة الفهد ذكرتني بشخصية رئيسة حكومة الاحتلال غولدا مائير..عجوز حاقدة مجرمة قاتلة..هذا هو هدف التطبيع: الحقد والقتل البطيء..والتدمير الداخلي.. — Raafat Morrah (@morrahraafat) April 14, 2020

وأضاف مرة: “مسلسل أم هارون تمرير المشروع الصهيوني بأهدافه السياسية والثقافية إلى عمق المجتمع الخليجي نهاية أي تطبيع مع الاحتلال هي الدمار والتخريب”.

#ضد_التطبيع#كويتيون_ضد_التطبيع#سعوديون_ضد_التطبيع

مسلسل ام هارون..تمرير المشروع الصهيوني بأهدافه السياسية والثقافية الى عمق المجتمع الخليجي..نهاية اي تطبيع مع الاحتلال هي الدمار والتخريب.. — Raafat Morrah (@morrahraafat) April 14, 2020

وتابع مرة: “مسلسل ام هارون مثله مثل اي عمل خبيث..يحاول البناء على حيثية بسيطة ليحقق من خلفها اهداف سياسية المسلسل يهدف لتزوير التاريخ”.

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وأشار القيادي الفلسطيني، إلى أن المسلسل يدخل المجتمع الخليجي تدريجيا في اطار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في وقت يلهث بعض الحكام لبناء علاقات وثيقة مع نتنياهو لحماية عروشهم.

#ضد_التطبيع

مسلسل ام هارون مثله مثل اي عمل خبيث..يحاول البناء على حيثية بسيطة ليحقق من خلفها اهداف سياسية .. المسلسل يهدف لتزوير التاريخ وادخال المجتمع الخليجي تدريجيا في اطار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في وقت يلهث بعض الحكام لبناء علاقات وثيقة مع نتنياهو لحماية عروشهم. pic.twitter.com/szYEwZGf1T — Raafat Morrah (@morrahraafat) April 14, 2020

وضمن قطار التطبيع والخطة التي يسعى من خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإقامة علاقات مع إسرائيل، انتجت قناة mbc المملوكة للسعودية مسلسلاً رمضانياً حول يهود الكويت حمل اسم “ام هارون”.

ومن المقرر أن تعرض القناة السعودية المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن هدف السعودية من انتاج المسلسل وعلاقته بمساعي تقارب نظام بن سلمان مع إسرائيل.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

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