مجموعة من الفارّين خارج الخليج ينشرون تقريراً مليئاً بالأكاذيب عن عُمان .. و”الشاهين” يتصدّى ويفضحهم

نشرت ما تسمى “منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، تقريراً مزعوماً عن ما ادّعت أنها “انتهاكات ممنهجة لحرية التعبير في سلطنة عمان”.

وزعم التقرير المشبوه أن جهاز الأمن الداخلي في عمان نشط في استهداف الناشطين المؤيدين للإصلاح لانتقادهم الحكومة العمانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جملة الأكاذيب التي ساقتها المنظمة، أنّ السلطنة شددت القيود على حرية التعبير في البلاد بعد أحداث الربيع العربي.



ولوحظ انّ المنظمة استندت في معلوماتها الى تقارير قديمة تعود لسنوات مضت، ما يؤكد أنها لم تهدف من تقريرها الا الاساءة ونشر الاتهامات للسلطنة .

ورداً على تلك الأكاذيب، قال حساب “الشاهين” العُماني الشهير في تفنيد وفضح الإتهامات ضد السلطنة، إنّه لا يمكن الدفاع عن الحقوق والحريات (المزعومة) بالاكاذيب والتهم الباطلة واختلاق القصص.

وأضاف “الشاهين” أنه بعد فشل الحملات السابقة منذ نوفمبر الماضي وحتى اليوم بدأت المواقع في نبش قصص ما بين ٢٠١١-٢٠١٨. الأمر المبين لبطلان الحجة وعدم القدرة على اختلاق قضايا جديدة.

بمنتهى الاختصار ورداً على الأكاذيب الواردة في سياق المقال والتي علقنا على مقالها الأصلي بالإنجليزية قبل قليل

١- لا يمكن الدفاع عن الحقوق والحريات (المزعومة) بالاكاذيب والتهم الباطلة واختلاق القصص

٢- بعد فشل الحملات السابقة منذ نوفمبر الماضي وحتى اليوم بدأت المواقع في نبش قصص،، https://t.co/93fzsWMvZW — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 15, 2020

وتابع أنّ “توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن تراعي المصداقية ومن مصدرها. لا ان تؤخذ من مجموعة من (الفارّين) في أوروبا وغيرها والذين لا هم لهم ولا شاغل الا الطعن في وطنهم”.

ما بين ٢٠١١-٢٠١٨. الأمر المبين لبطلان الحجة وعدم القدرة على اختلاق قضايا جديدة

٣- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن تراعي المصداقية ومن مصدرها. لا ان تؤخذ من مجموعة من (الفارّين) في أوروبا وغيرها والذين لا هم لهم ولا شاغل الا الطعن في وطنهم

٤- الحملة السابقة ضد السلطنة ،،،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 15, 2020

وقال إن الحملة السابقة ضد السلطنة باءت بالفشل رغم استعانتهم بالاكاديميين والاكاديميات والباحثين والحقوقيات ومن تبعهم من “سعادين وسبالات ببساطة صفحتنا بيضاء وسائرون على نهج قويم ونعلم دائماً أن الحقائق الصغيرة تنسف أكبر الأكاذيب مهما صرفوا عليها الملايين”.