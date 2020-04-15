هل تذكرون مسابقة أجمل سيقان بالكويت؟.. فيديو صادم من إيران لصاحب متجر شجع الفتيات على فعل فاضح مقابل “كمامة”

على غرار ما حدث بالكويت قبل أشهر من قيام شخص بالإعلان عن مسابقة غريبة تحت عنوان “أجمل سيقان” وفجرت جدلا واسعا حينها، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، بما كشفه الإعلامي الإيراني المعروف “بوهنام قولي” وقوله إن السلطات القضائية بالدولة ألقت القبض على صاحب متجر كبير في مدينة بندر عباس بسبب مسابقة غريبة أقامها للفتيات.

وكتب بوهنام قولي أن صاحب المتجر الذي يُدعى “تارا ماركت”، استغل أزمة فيروس كورونا في البلاد، وأقام مُسابقة للفتيات أن يقمن بحركات ليونة وصفها ناشطون بالفاضحة والغير لائقة مُقابل حصولهن على مُعقمات ومنظفات وكمامات طبية مجاناً.

برای مدیر فروشگاه #تارا_ماركت بندرعباس به خاطر راه‌اندازی چالش #پاباز برای دختران، پرونده قضایی تشکیل شد.

در این چالش از دختر‌ها خواسته شده بود در ازای باز کردن پاها، ماسک مجانی دریافت کنند 🙂 pic.twitter.com/lrIXjrMKSs — Behnam Gholipour (@beehnam) April 15, 2020

وكشف بوهنام في تغريداته عبر تويتر أن رئيس القضاة في المحافظة اعتبر ما فعله صاحب المتجر إهانة للإنسانية وكرامة الإنسان بشكل عام، وكشف أن الحرس الثوري والمدعي العام تدخلا ورفعا دعوى قضائية ضد صاحب المسابقة.

دادستان هرمزگان گفته این حرکت «توهین به کرامت انسانی» است 🙂 — Behnam Gholipour (@beehnam) April 15, 2020

وتصدر هاشتاج #تارا_ماركت التريند في إيران، وكتب محمود داوري: “قال النبي: عشر قبائل من أمتي لا يدخلون الجنة ما لم يتوبوا.. إحدى هذه المجموعات هي عشيرة صاحب المتجر”.

پیامبر (ص) فرمودند: ده طائفه از امت من وارد بهشت نشوند، مگر اینکه توبه کنند. یکی از این گروه، طائفه‌ی دیوثان هستند.



پ.ن: رحیم اژدری صاحب فروشگاه #تارا_مارکت #بندرعباس چالش راه انداخته، هر کی پاهاشو باز کنه، ماسک رایگان میگیره! pic.twitter.com/FSLX580PBT — محمود داوری (@Nowruz1324) April 15, 2020

وعلق الناشط نادر سعيدي: “السيد أجداري هو صاحب متجر تارا في بندر عباس، ما رأيك في فتياتنا الصغيرات اللواتي يظهرن أرجلهن أمام الناس للحصول على أقنعة طبية”.

وتابع سعيدي: “مسابقتك وتحديك لكسر حرمة ثقافتنا الإسلامية ؛ إم لإدخال الثقافة الغربية والأوروبية !!!”.

آقاي اژدري صاحب فروشگاه #تارا_ماركت #بندرعباس

شما دختران جوان ما را چه فرض كرده اي كه در قبال جايزه يه بسته #ماسك جلوي عموم مردم عمل زننده، باز كردن پاهايشان را به نمايش بزارند!!!

مسابقه و چالش شما جهت شكستن تابو فرهنگ اسلامي ماست؛ يا معرفي فرهنگ غرب و اروپا!!! pic.twitter.com/Trgp70pIt7 — [email protected] نادر سعيدي (@nadersaeedi44) April 14, 2020

وسخرت المغردة منى آج من التحدي، فكتبت: “يا إلهي ، لم أعتقد أبدًا أننا نحن الإيرانيين مبدعون جدًا في إنشاء التحدي وإطلاقه”.

خداییش هیچ وقت فکر نمی کردم ما ایرانی ها در خلق و راه اندازی چالش اینقدر خلاقیت داشته باشیم !#تارا_مارکت — Mona.aj (@Monaaj6) April 15, 2020

يُذكر أن إيران تعرضت لضربة قاسية من فيروس “كورونا”، فوفقا للإحصاءات الحكومية الرسمية فإن أكثر من 60 ألف شخص في إيران قد أصيبوا بالفيروس وتوفي حوالي 4 آلاف.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت في يناير الماضي، بسجن مواطن كويتي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفته للآداب العامة بعد دعوته من خلال مقطع فيديو مصوَر إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء قبل أكثر من شهرين وعرض جائزة “خلخال” ذهبي للفائز.

وأثارت المسابقة آنذاك حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب لاستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.

وحسب ما نقل موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية حينها، فقد ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة بقيمة 200 دينار (660 دولارا)، بالرغم من نفيه سابقا الاتهامات الموجهة إليه وتأكيده أن الفيديو خاص وليس للعامة وقد تم حذفه لاحقا.

وتعود أصول القضية إلى مطلع ديسمبر الماضي حيث دعا المواطن من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

وأثارت دعوة المدوّن الكويتي النساء والفتيات الكويتيات إلى تصوير سيقانهنّ وإرسالها له ضمن “مسابقة” أعلن عنها، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون فيديو للمدوّن يقول فيه: “اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق”.

واشترط المدوّن أن تقوم الفائزة بالمسابقة أن تلبس “الحجل – الخلخال” وترسل له صورها لينشرها ليؤكد لمتابعيه صحة مسابقته.