“شاهد” صحيفة لبنانية تفجر غضب الفلسطينيين بـ”كاريكاتير” دنيء شبهتهم خلاله بفيروس كورونا!

تسببت صحيفة لبنانية شهيرة في موجة غضب واسعة في صفوف الفلسطينيين خاصة والعرب بشكل عام، بعد نشرها رسم كاريكاتوري مسيء للمواطن الفلسطيني وتشبيهه بفيروس كورونا.

صحيفة “الجمهورية” اللبنانية المعروفة نشرت يوم 13 أبريل في ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية، رسمًا كاريكاتيريًا، يُظهِر ملثمًا بكوفيّة فلسطينية حمراء وفوقه إشارة لتاريخ 13 ابريل 1975، وفي الشقّ الآخر من الرّسم يظهر فيروس كورونا على هيئة وجه شرير في إشارة إلى تاريخ ذات اليوم من النشر 13 أبريل 2020.

جريدة الجمهورية اللبنانية تنشر #كاريكاتير مشبهين فيه الوجود الفلسطيني في لبنان بفيروس #كورونا!!!

أي هبوط اخلاقي وصلت إليه بعض الجهات الإعلامية اصحاب الافكار المشبوهة

احبتنا في لبنان لمن تتبع هذه الصحيفة؟ pic.twitter.com/qXFISkyG4f — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 14, 2020

وأعاد الكاريكاتور الجدل والنقاش حول “أزمة العنصرية” في لبنان، إذ اعتبره مغردون “صادماً” و”مسيئاً للشعب الفلسطيني”.

حتى أن ناشطون لبنانيون شنوا هجوما عنيفا على الصحيفة المحلية وقدموا اعتذارا لأشقائهم الفلسطنيين، وكتب “أمير صبرا”:”نقدم إعتذارنا لكل مقاوم ومجاهد فلسطيني ثائر.

نقدم إعتذارنا لكل مقاوم ومجاهد فلسطيني ثائر 💛 🌹

ولكن ليكن بالعلم أن الجمهورية تابعة لبقايا إسرائيل وجيش العميل لحد وجرائيم ميليشيات بشير الجميل المقبور وسمير جعجع السفاح

لا تعذروهم فهم في كل شيء مهزومون ونحن لهم بالمرصاد. — أمير صبرا 🇱🇧 (@AL___AMIR) April 14, 2020

وتابع:”ولكن ليكن بالعلم أن الجمهورية تابعة لبقايا إسرائيل وجيش العميل لحد وجرائيم ميليشيات بشير الجميل المقبور وسمير جعجع السفاح لا تعذروهم فهم في كل شيء مهزومون ونحن لهم بالمرصاد.”

من جانبه وصف الكاتب والسياسي اللبناني غسان جواد الكاريكاتور بـ “قمة العنصرية”، مشيرا إلى أن “الفلسطينيين اعترفوا بدورهم في الحرب واعتذروا عنه أكثر من مرة”.

هذا الكاريكاتور في "الجمهورية" قمة العنصرية وقلة الأخلاق والسقوط..

الفلسطيني اعترف بدوره في الحرب واعتذر عنه أكثر من مرة..

مخيلة بعض اللبنانيين مريضة بالوهم و الإسقاطات الحقيرة..تبا لكم pic.twitter.com/I7CDVxGEbH — Ghassan Jawad (@GhassanJawad1) April 14, 2020

وطالب أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، بسحب الصحيفة للكاريكاتير من خلال تغريدة على موقع “تويتر”، وقال إنه “كاريكاتير لا يليق بصحيفة ومنبر وطني من منابر الحرية. بعيدًا عن المزايدات حول حرية التعبير فان سحبه يشكل قيمة مضافة لتاريخ الجمهورية بالدفاع عن الحريات”.

كاريكاتير لا يليق بصحيفة ومنبر وطني من منابر الحرية . بعيداً عن المزايدات حول حرية التعبير فان سحبه يشكل قيمة مضافة لتاريخ الجمهورية بالدفاع عن الحريات pic.twitter.com/2noj4iKbTh — Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) April 15, 2020

كما هاجم الإعلامي محمد ابوعبيد الصحيفة اللبنانية بشدة وكتب وفق ما رصدته (وطن):”بينما يتحد العالم لمواجهة جائحة #كورونا تبث #صحيفة_الجمهورية اللبنانية سموم العنصرية والكراهية بنشرها “كاريكاتير” دنيئا تشبّه فيه {الفلسطيني} بفيروس كورونا.”

وتابع مستنكرا:”عمل أقل ما يقال فيه إنه في غاية الخسة والانحطاط. كلي إيمان أن هذا التصرف لا يمثل اللبناني الوطني الوفي. فلتعتذر “الجمهورية”

انا مش عارف لسا قبل شهر في فلسطينيه اتبرعت ل لبنان ب مليون دولار عالهواء لمساعدتهم في ملف الكورونا .

متى رح يوقفو عنصريه ضد اللاجئين؟

صحيفه الجمهوريه لا تعبر عن الكل اللبناني.

وهذا التصرف القذر يجب محاسبه الفاعل مهما كان . ولكم عيب بكفي عنصريه #لبنان #صحيفه_الجمهوريه #فلسطين pic.twitter.com/XdnWl7Ptp7 — Mohammad Alqadi 🏠 (@ALQadiPAL) April 14, 2020

هذا وطالبت جهات فلسطينيّة، نقابتي الصحافة اللبنانية والمحررين وجميع الإعلاميين والكتاب، لإدانة الصحيفة وسلوكها، الذي يعكس حقدًا دفينًا تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعتز بعلاقته مع الشعب اللبناني بكل مكوناته.