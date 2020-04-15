“شاهد” كارثة في مصر .. مطاعم شهيرة تبيع المواطنين لحوم حمير وخيول منذ 20 سنة!!

هزت كارثة جديدة المجتمع المصري، حين أعلن رئيس حي المعصرة، بمحافظة القاهرة عن ضبط ثلاث محلات تجارية تقدم لحم الحمير والخيول للمواطنين منذ 20 عاماً.

وكشف رئيس الحي اللواء أيمن جبريل تفاصيل الكارثة عبر مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة” مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم غلق وتشميع 3 مطاعم شهيرة كانت تغش المواطنين وتقدم لهم لحوم الخيول والحمير.

وصدم “جبريل” المصريين قائلاً: “إحنا بقالنا 20 سنة بناكل من هذه المطاعم وماحدث هو دور الدولة لمواجهة مجابهة كل من يسعى لتضليل واستغلال المواطنين”.

وأضاف جبريل: هناك منظومة تسير بها الدولة لحماية المستهلكين، من خلال حملات تشنها إدارة الطب البيطري.

وعبر مغردون مصريون عبر “تويتر” عن صدمتهم من الكشف عن المطاعم الثلاث، فكتب محمد البنا: “الشعب المصري : بعد ماكلنا لحم حمير وميه ملوثه وخضار مسرطن وهوا فاسد وبنختم فسيخ نخاف من كورونا”.

الشعب المصري :

بعد ماكلنا لحم حمير

وميه ملوثه وخضار مسرطن وهوا فاسد

وبنختم فسيخ

نخاف من كورونا — Mohamed Elbana🇦🇹 (@Mohamed10330084) April 15, 2020

وسخر (سامح عادل) من تأخر الحكومة في كشف هذه الكارثة، لمدة 20 عاماً، وكتب: “20سنه بتبيع لحم حمير ومحدش كشفها دحنا عندنا رقابه ميه ميه والله”.

20سنه بتبيع لحم حمير ومحدش كشفها دحنا عندنا رقابه ميه ميه والله 😂 pic.twitter.com/Qqioa3lKUz — sameh adel (@mvvzCEVgyFqHRXq) April 15, 2020

واستعانت (سالي عماد) بمقطع من فيلم الممثل محمد هنيدي، وسخرت قائلة: “لما عرفت ان ابو سعده الكبابجى اللى فى شارعنا اتشمع عشان بيبيع لحم حمير”.

لما عرفت ان ابو سعده الكبابجى اللى فى شارعنا اتشمع عشان بيبيع لحم حمير 😂🙂 pic.twitter.com/sEV1WyaRSq — Sally Emad (@SallyEmad239) April 14, 2020

وغرد الناشط (حسام سالم) مُتفاجئاً: “قسم الشرطة المعصرة يظبط 3 محلات تبيع لحم حمير والاهالى تعلق بقالنا 20 سنة بناكل عندهم متخيل تقعد تأكل لحم حمير 20 سنه “.

قسم الشرطة المعصرة يظبط 3 محلات تبيع لحم حمير

والاهالى تعلق بقالنا 20 سنة بناكل عندهم

متخيل تقعد تأكل لحم حمير 20 سنه 😂 — Hosam salim (@Hosamsalim13) April 14, 2020

جديرٌ بالذّكر، أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تعلن فيها الجهات المسؤولة في مصر ضبط مطاعم أو ملاحم تبيع لحوم حمير للمواطنين على أنّها لحوم أبقار .