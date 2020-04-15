“شاهد” داليا البحيري “عديمة الإنسانية” تهاجم عمال اليومية وتطالب السيسي بحظرهم: “اللي يتكلم بالشبشب على وشه”

هاجمت الفنانة المصرية “داليا البحيري” شريحة العمال البسطاء العاملين بنظام اليومية في بلدها، بسبب زعمها عدم التزامهم بالحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، بينما هي وأهلها ملتزمون منذ عشرات الأيام، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتسبب بانتقادات واسعة للممثلة المصرية.

التغريدة التي كتبتها البحيري بحسب ما رصدت “وطن”، كانت عبارة عن رسالة لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيها بأن يطبق الحظر الشامل في مصر، لأن هناك “حيوانات”على حد قولها، تخرج وغير ملتزمة بالحجر المنزلي، بينما هي وأهلها وناس “محترمين” كثير مثلهم ملتزمون به.

#داليا_البحيري ممثله مصريه تهاجم الغلابه من أبناء شعبها وتقول " اللي حيقولي العماله اليوميه حديله بالشبشب على بقه "

تخيل لو فنانه كويتيه قالت هذا التصريح ؟

الغريب أنها لا تعترض على تجمعات زملائها الممثلين الذين يصورون مسلسلات رمضان !! pic.twitter.com/EbiOUPWPzp — مقاوم الفساد (@fsadhom) April 14, 2020

وتابعت البحيري في تغريدتها بأن أي شخص يقول لها عن العمالة اليومية، أنها سوف تضربه “بالشبشب”، وأنها لم تعد تحتمل ما يجري.

وأضافت الممثلة المصرية: “أولاً معظم المؤسسات الخيرية بدءوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا ياكلوا، وكثير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة”.

وواصلت: “خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي، واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي بتعملهم إقامة داخل محل عملهم”.

وزادت: “غير كدة إحنا رايحين في داهية، ولحد دلوقتي ماشين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول”

وختمت: “والله العظيم دة شعب ملوش كتالوج، ولازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس”.

وأثار موقف الممثلة المصرية من العمال المياومين بهذا الشكل حفيظة الكثير من الصفحات والنشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث كتب أحد المغردين رداً على داليا البحيري في تويتر قائلاً: “أستاذة داليا البحيري بتقول اللي هيجيب سيرة العمالة اليومية هديله بالشبشب على وشه”.

استاذة داليا البحيري بتقول اللي هيجيب سيرة العمالة اليومية هديله بالشبب علي وشه بصراحه حضرتك محتاجه تتعملي ازاي تتكلمي عن الناس التعبانة المحترمة اللي بتكسب فلوسها بعرق جبينها وبالحلال مش بالرقص والعُري والمسخرة في الشاشات 🙁😕 — ‌🇳‌🇦‌🇩‌🇮‌🇦🌻🦋🌈(limit 3 days😥) (@NadiaMa59165392) April 14, 2020

وتابع المغرد في تغريدته: “بصراحة حضرتك محتاجة تتعلمي تتكلمي أزاي عن الناس التعبانة والمحترمة اللي بتكسب فلوسها بعرق جبينها وبالحلال مش بالرقص والعري والمسخرة على الشاشات”.

فيما قال مغرد آخر معلّقاً: “داليا البحيري، اللي يقولي عمالة يومية هديله بالشبشب”.

داليا البحيرى :

(اللى حيقولى العمالة اليومية حأديله بالشبشب)

طبعا براحتها ..

فنباح الكلاب عادةً ما يُدوى في بهيم الليل

وفى غيبة أهل الحق..

لتعلم داليا وأمثالها أن بهيم الليل سرعان ما يتبعه الفجر. — من وحى اللحظة (@ElmaltM) April 14, 2020

وتابع: “طبعا براحتها، فنباح الكلاب عادة ما يدوي في بهيم الليل وفي غيبة أهل الحق، لتعلم داليا أن بهيم الليل سرعان ما يتبعه الفجر”.

وخرجت الممثلة المصرية في مقطع فيديو بعد موجة الغضب التي وجهت ضدها، وقالت بأنها منذ 36 يوم جالسة بالمنزل لم تنزل سوى مرتين.

وأوضحت بأنها كتبت المنشور ليس للعامة، وإنما المنشور كان موجه للأصدقاء فقط في حسابها الالكتروني، مؤكدة بأنها لم تكن تخاطب عموم الناس.

داليا البحيري بترد بعد ماقالت مسمعش حد يقول عمالة يومية هديلو بالشبشب علي بؤه

البوست كان فريند بس حد سربه البوست كامل اول كومنت👇👇 pic.twitter.com/fR76N38whS — Shema 🦋Butterfly🦋 (@shyma_butterfly) April 14, 2020

يُشار إلى أن السلطات المصرية أعلنت حظراً للتجوال طيلة فترة الليل في كافة محافظات الجمهورية، كما وأغلقت المحال والتجمعات البشرية، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.

حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اللحظة وبحسب آخر تصريح لوزارة الصحة المصرية 2350 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 178 حالة وفاة.