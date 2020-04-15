“العربية” تواصل زرع الفتنة بأمر ابن سلمان وتهاجم رئيس حكومة المغرب.. الرد جاءها “صاعق” من المغاربة

أثارت قناة “العربية” السعودية موجة جدل واسعة بهجومها على رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بعد نزعه الكمامة داخل البرلمان المغربي، واصفة ما جرى بأنه “مخالف للقانون”.

القناة التي تدار من داخل الديوان الملكي السعودي وتتعمد الإساءة للمغرب دائما ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين، قال إن تصرف العثماني” تسبب بإشعال جلسة البرلمان وأثار الخلاف”.

وتابعت القناة غرابة تصرفها بأن تطرقت لمداخلة “العثماني” أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي، ولكنها لم تركز على المواضيع المهمة التي ناقشتها الجلسة، وإنما ركزت بمطالبات بعض أعضاء البرلمان المغربي من رئيس الحكومة ارتداء الكمامة خلال مداخلته.

حينها رد العثماني على النواب بأنه يحافظ على مسافة الأمان الضرورية، ومن ثم لا حاجة لارتدائه الكمامة أثناء الكلام، معتبراً بأن هذا الأمر يسري العمل به في كل البرلمانات بدول العالم.

ولم تكتفي القناة بذلك، بل ونسبت لأعضاء البرلمان المغربي غضبهم واستغرابهم من انتهاك رئيس الحكومة لقانون الحظر الصحي، بالرغم من أنه هو من صدّق عليه.

وأثار هجوم القناة على رئيس الحكومة المغربية ردود فعل العديد من النشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث علّق العديد منهم مستنكراً لأداء القناة التحريضي على حد قولهم، مطالبين إياها بألا تتدخل في شؤون بلادهم.

انشغلوا بانفسكم .. نحن راضون عن رئاسة الحكومة

تمام الرضى وشكرا — 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) April 14, 2020

فيما اعتبر مغردون آخرون بأنه لا يوجد أي حالة من الجدل في المغرب بسبب تصرف رئيس الحكومة، وإنما الجدل هو ما تثيره قناة العربية مع نفسها.

لايوجد اي جدل في المغرب الجدل رأيته هنا في قناتكم — عزيز ¤€ (@Azizeaz18032150) April 14, 2020

لا وجود لاي جدل في المغرب حول هذا الأمر، الجدل الوحيد هنا هو خبركم الزائف الذي لا اساس له من الصحة — Watermelon 🍉⁷ ²⁰¹³ (@GhizlaneArm) April 14, 2020

العربية قناة ارهابية هدفها زراعة الفتن — Ahmed (@6tqoh3ir3uBaqjT) April 14, 2020

فيما قالت مغردة مغربية في تعليق لها على الفيديو الذي نشرته القناة: “وانتم شو دخلكم، رئيس حكومتنا وعاجبنا”.

ونتوما اش دخلكم رئيس حكومتنا و عاجبنا — إسراء 🇲🇦💕 (@inas135) April 14, 2020

يُشار إلى أن الحكومة المغربية أعلنت عن 1275 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على أراضيها، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، 97 حالة وفاة