استهتار سيندمون عليه.. أردنيون أعلنوا انتهاء كورونا وفيديو صادم ينذر بكارثة وطامة كبرى!

تسبب مقطع فيديو متداول في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث ازدحم المئات من المواطنين داخل إحدى الأسواق المركزية للخضار في العاصمة الأردنية عمان متجاهلين جميع إرشادات الدولة حول الوقاية من فيروس كورونا القاتل وكأنه لم يدخل الأردن أصلا.

مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وانتشر على نطاق واسع، يبين ازدحام هؤلاء المواطنين في ظل التوصيات والتعليمات المعلنة من قبل وزارة الصحة الأردنية، بضرورة الوقاية والابتعاد مسافة كافية بين كل شخص وآخر، وعدم الاحتكاك، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ازدحام في سوق الخضار المركزي مع عدم التقييد بأجراءات السلامه #الاردن pic.twitter.com/YRkRRetYMH — شارلوك هولمز الأردني ⁦🇯🇴⁩ (@xw4xw) April 15, 2020

المقطع أثار العديد من التعليقات الغاضبة للنشطاء الذين اعتبروا أن ذلك تجاوزاً خطيراً لشروط السلامة المتبعة، وأنه نوع من أنواع الاستهتار الذي قد يجلب مصائب للدولة.

حيث قال المغرّد “أيمن مفلح” في تعليقه على المقطع، بأن الموضوع موضوع ثقافة قبل كل شيء، وأن كثير من المواطنين بالأردن يفتقدونها للأسف”.

الموضوع موضوع ثقافة

للأسف الكثير منا يفتقدها

وهناك نسبة كبيرة مازالت لا تثق بشيئ اسمه كورونا — ايمن مفلح (@Ayman_UAE_07) April 15, 2020

وتابع المغرد بأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا زالت حتى اللحظة لا تثق بشيء إسمه كورونا.

فيما كان لمغرد آخر وجهة نظر مغايرة حيث قال: “الأصل أن نتعلم التعايش مع الوباء لا العزلة”.

الأصل ان نتعلم التعايش مع الوباء لا العزله اذا انت طبقت هلا قوانين صارمه ما في مجال اطبقها كمان شهرين للأمام — GULSEREN (@Flamingo2345) April 15, 2020

وتابع: “إذا انت طبقت الآن قوانين صارمة، ما في مجال تطبقها كمان شهرين للأمام.

فيما تساءل مغرد ثالث قائلاً: “وين الحكومة من هذا الاكتظاظ، هيك بنقلوا الفيروس للمحافظات كلها”.

وين الحكومه من هذا الاقتضاض هيك بنقلو الفيورس للمحافظات وتعال قطب — عرار ابوعرار (@IAyjubH6oiUJmSQ) April 15, 2020

يُشار إلى السلطات الأردنية أعلنت حظراً للتجول منذ 18 مارس الماضي، في كافة أرجاء المملكة، كما عطلت الدوام الرسمي والتجمعات البشرية بكل أشكالها.

وبلغ عدد المصابين بكافة أرجاء المملكة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 397 حالة إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7 حالات وفاة.