استهتار سيندمون عليه.. أردنيون أعلنوا انتهاء كورونا وفيديو صادم ينذر بكارثة وطامة كبرى!
تسبب مقطع فيديو متداول في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث ازدحم المئات من المواطنين داخل إحدى الأسواق المركزية للخضار في العاصمة الأردنية عمان متجاهلين جميع إرشادات الدولة حول الوقاية من فيروس كورونا القاتل وكأنه لم يدخل الأردن أصلا.
مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وانتشر على نطاق واسع، يبين ازدحام هؤلاء المواطنين في ظل التوصيات والتعليمات المعلنة من قبل وزارة الصحة الأردنية، بضرورة الوقاية والابتعاد مسافة كافية بين كل شخص وآخر، وعدم الاحتكاك، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
المقطع أثار العديد من التعليقات الغاضبة للنشطاء الذين اعتبروا أن ذلك تجاوزاً خطيراً لشروط السلامة المتبعة، وأنه نوع من أنواع الاستهتار الذي قد يجلب مصائب للدولة.
حيث قال المغرّد “أيمن مفلح” في تعليقه على المقطع، بأن الموضوع موضوع ثقافة قبل كل شيء، وأن كثير من المواطنين بالأردن يفتقدونها للأسف”.
وتابع المغرد بأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا زالت حتى اللحظة لا تثق بشيء إسمه كورونا.
فيما كان لمغرد آخر وجهة نظر مغايرة حيث قال: “الأصل أن نتعلم التعايش مع الوباء لا العزلة”.
وتابع: “إذا انت طبقت الآن قوانين صارمة، ما في مجال تطبقها كمان شهرين للأمام.
فيما تساءل مغرد ثالث قائلاً: “وين الحكومة من هذا الاكتظاظ، هيك بنقلوا الفيروس للمحافظات كلها”.
يُشار إلى السلطات الأردنية أعلنت حظراً للتجول منذ 18 مارس الماضي، في كافة أرجاء المملكة، كما عطلت الدوام الرسمي والتجمعات البشرية بكل أشكالها.
وبلغ عدد المصابين بكافة أرجاء المملكة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 397 حالة إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7 حالات وفاة.