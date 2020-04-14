وفد إيراني رسمي زار السعودية ومكث فيها عدة أسابيع.. مسؤول بارز يكشف تفاصيل الزيارة المثيرة

كشف مسؤول إيراني بارز، تفاصيل زيارة وفد من منظمة الحج والزيارة الإيرانية للملكة العربية السعودية وذلك لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين حول موسم الحج المقبل.

وقال رئيس المنظمة، علي رضا رشيديان، خلال اجتماع مجلس التنسيق بين بعثة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة: إن “الوفد الإيراني الموفد إلى السعودية للتباحث مع مسؤوليها حول موسم الحج القادم عاد الى طهران يوم الأحد الماضي.

وأوضح رشيديان، أن الوفد الإيراني مكثف في السعودية لعدة أسابيع لعدم تمكنه من العودة نظراً لإلغاء الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا”.

وحول الإجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لموسم الحج القادم قال إنه “رغم أن ظروف إقامة موسم الحج القادم غير معلومة تماما إلا أن التخطيط جار في الوقت الحاضر ونأمل بتوفر الأرضية اللازمة للحج مع انكماش فيروس كورونا”.

من جانبه قدم مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة أكبر رضائي تقريرا عن عملية التسجيل لموسم الحج القادم، لافتا إلى أن عملية التسجيل بلغت 67 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لقوافل الحج للموسم القادم، معلنا عن الأولويات للتسجيل لملء الفراغ للنسبة المتبقية من الحجاج.

وبشأن العتبات المقدسة في العراق وسوريا، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان عن “التخطيط لاستئناف الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية”.

وقال: “لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدمناها لهما لنشهد إن شاء الله تعالى استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي والتزام شروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.

وتشهد العلاقات السعودية الإيرانية تعقيدات كبيرة، خاصة في ظل الهجوم السعودي المتواصل على إيران والاتهامات المتتالية من النظام السعودي للسلطات الإيرانية بالعمل على السيطرة على الخليج العربي.

وزعمت السعودية، مؤخراً، أن طهران مسؤولة عن عدة هجمات على الأراضي السعودية سواء عبر صواريخ يطلقها الحوثيين من اليمن أو استهداف منشأة أرامكو للنفط والتي أحدث استهدافها ضجة كبيرة حول العالم.