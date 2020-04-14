“شاهد” نظام السيسي يجبر ابنة الفنان محمد شومان على التبرؤ منه ويعتقل ابنه وشقيقه بسبب “بسبوسة بالقشطة”

أجبرت السلطات المصرية ابنة الفنان المصري المقيم في تركيا محمد شومان، على الظهور في مقطع مصور تهاجم فيه والدها وتعلن تبرؤها منه وذلك بعد القبض على أخيها وعمها واعتقالهم.

لجين شومان، ابنة الفنان المصري محمد شومان، ظهرت في مقطع مصور يبدو أنها أجبرت عليه تهاجم والدها بشدة وتندد بأفعاله، الأمر الذي ترجمه ناشطون أنه خوف من الفتاة على أسرتها المعتقلة فاضطرت لقول هذه الكلمات بحق والدها.

PLEASE SHAREاضطريت آسفه اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لاسباب كتير اوى منها ان ناس قليله جدا اللي تعرف انك بابايا. فعلا كان نفسي اكمل كده و محدش يعرف. ده رد عالبيان اللي محمد شومان اصدره انهارده علي صفحته. https://www.facebook.com/197285320759308/posts/824615398026294/ Gepostet von Lojain Shouman am Sonntag, 12. April 2020

وجاء في فيديو لجين شومان: “أنا لجين شومان ابنة محمد شومان اللي أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات إنهم ينقذوا أسرته اللي بيموتوا بالبطئ، وإنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط، الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان إنت مجرد اسم على البطاقة وإحنا ملناش صلة بيك وقطعنا كل ما ليه علاقة بيك من 5 سنين”.

وأردفت قائلة: “ابنك اللي بتناشد السلطات علشان تطلعه اللي إنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده سنة ونص واللي ربته هي أمه واللي طلع مع مامته، إنت مش رب أسرتنا، إحنا رب أسرتنا أمنا، ورب أسرة أحمد أمه برودوا، إنت مش مسؤول عننا ولا مسؤول مننا، ومش من حقك تطلع تتكلم بلساننا، وإحنا مطلبناش منك ده ولا عمرنا طلبنا منك أي حاجة خالص”.

من جانبه قال الفنان المصري محمد شومان، إن قوات الأمن قامت باعتقال نجله أحمد، وشقيقه فؤاد، يوم 13 فبراير 2020، وأخفتهما قسريا لعدة أيام، ثم وجهت لهما لاحقا اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية، وواصلت التجديد لهما وحبسهما على ذمة التحقيق.

بيانأنقذوا أسرتي من الموت البطيءبتاريخ 13 فبراير 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي أحمد وشقيقي فؤاد وإخفائهما قسريا… Gepostet von ‎الفنان محمد شومان‎ am Sonntag, 12. April 2020

وأضاف، في بيان له أمس، الأحد، على حسابه بالفيسبوك، بعنوان “أنقذوا أسرتي من الموت البطيء”، أن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم بسبوسة بالقشطة، والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوما من الأيام”.

وحمّل شومان النظام المصري مسؤولية سلامة أسرته، والحفاظ على حياتهم، داعيا إياه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم.

وناشد شومان كل المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن أسرته، لاسيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية، وهو ما يعرض حياتهما للخطر البالغ.