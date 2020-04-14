ولعت مع يوسف علاونة.. “شاهد” محلل السعودية “24” يمسح الأرض بـ”مشعل النعامي” بعد اختلافهما على دعم الإمارات!

هاجم المرتزق الأردني، المعروف بتطبيله للإمارات والسعودية، يوسف علاونة، الإعلامي الكويتي مشعل النامي، وذلك إثر السجالات الأخيرة بينهما على دعم الإمارات والتطبيل لها.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، استخدام العلاونة ألفاظاً خادشة للحياء ونابية، في رده على الاتهامات التي أطلقها النامي، الأمر الذي أظهر عمق الخلافات بين الإمارات والسعودية والمطبلين للبلدين.

شاهد | المحلل الحصري لقناة #السعودية24 يوسف علاونه @yousef_alwnah يعاود مجدداً الهجوم على رفيقه في المهنة مشعل النامي @Meshal_Alnami بألفاظ خادشة للحياء بعد تجدد خلافاتهما على قضايا شخصية من بينها الدعم الإماراتي pic.twitter.com/UlrQCFJMfe — الخليج بوست (@alkhalejpost) April 14, 2020

يأتي ذلك رداً على مقطع فيديو يظهر النامي وهو يهاجم قناة “وصال” التي تبث من المملكة العربية السعودية، زاعما بأنها تمول من قطر وتقوم بتلميع السياسة القطرية وجماعة الإخوان المسلمين حتى الآن، زاعما أنها تروج لتنظيم إخواني يتم تدشينه في الأحواز.

تجدد الاتهامات بين ناشطين محسوبين على مركز اعتدال السعودي حول الدعم والتمويل :

الكويتي مشعل النامي @Meshal_Alnami يتهم قناة وصال التي تبث من الرياض بأنها ممولة من قطر

والاعلامي في قناة ٢٤ السعودية يوسف علاونة يتهم مشعل النامي بأنه ممول من الإمارات لسب قطر pic.twitter.com/Imat8lqWGY — الخليج بوست (@alkhalejpost) January 6, 2019

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الهجوم المتبادل بين الطرفين، معتبرين أن ذلك يكشف حقيقة المطبلين للإمارات والسعودية وسوء أخلاقهم.

كلاهما مرتزقان أفاكون. — عبدالله آل لحيان (@474Abdallah) April 14, 2020

كل واحد اسوا من الثاني سبب خلافهم ان واحد تفوق على صاحبه في التطبيل

سفله وحقراء — ابوفهد (@abufahad15000) April 14, 2020

سبحان الله جمعتهم الخردة وفرقتهم الخردة هذه صداقة المطبلين لاتدوم عساكم على هالحال واردى — نبيل وائل/ متعب البطه سابقا (@Ta3ajb) April 14, 2020

تهاوشو البقر 😀😀 — الاشراف (@alashraf634) April 14, 2020

وفي وقت سابق شن المرتزق الأردني يوسف علاونة هجوما عنيفا على شريكه “النامي” متهما إياه بأنه يقبض الاموال من الإمارات من أجل مهاجمة قطر.

وقال “علاونة” موجها حديثه لـ”النامي”:” أنا دايما هيك يا سيد مشعل”، مضيفا:” أنا ما بقبض من الإمارات عشان بسب قطر.. وعندما أدافع عن البحرين ليس لأذهب لمؤتمرات خارجية بتمويل حكومة البحرين ولا عشان يمولوا ظهوري على قناة فضائية لأمدحهم”.

وتابع هجومه قائلا:” اللي بعرفهم يا أخ مشعل من الشيوخ بدك 20 سنة حتى تعرفهم، واللي بكتبوا بإصبع رجلي الصغير بدك 10 سنين حتى تفهمه أو تقلده”.