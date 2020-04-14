ولعت مع يوسف علاونة.. “شاهد” محلل السعودية “24” يمسح الأرض بـ”مشعل النعامي” بعد اختلافهما على دعم الإمارات!
هاجم المرتزق الأردني، المعروف بتطبيله للإمارات والسعودية، يوسف علاونة، الإعلامي الكويتي مشعل النامي، وذلك إثر السجالات الأخيرة بينهما على دعم الإمارات والتطبيل لها.
وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، استخدام العلاونة ألفاظاً خادشة للحياء ونابية، في رده على الاتهامات التي أطلقها النامي، الأمر الذي أظهر عمق الخلافات بين الإمارات والسعودية والمطبلين للبلدين.
يأتي ذلك رداً على مقطع فيديو يظهر النامي وهو يهاجم قناة “وصال” التي تبث من المملكة العربية السعودية، زاعما بأنها تمول من قطر وتقوم بتلميع السياسة القطرية وجماعة الإخوان المسلمين حتى الآن، زاعما أنها تروج لتنظيم إخواني يتم تدشينه في الأحواز.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الهجوم المتبادل بين الطرفين، معتبرين أن ذلك يكشف حقيقة المطبلين للإمارات والسعودية وسوء أخلاقهم.
وفي وقت سابق شن المرتزق الأردني يوسف علاونة هجوما عنيفا على شريكه “النامي” متهما إياه بأنه يقبض الاموال من الإمارات من أجل مهاجمة قطر.
وقال “علاونة” موجها حديثه لـ”النامي”:” أنا دايما هيك يا سيد مشعل”، مضيفا:” أنا ما بقبض من الإمارات عشان بسب قطر.. وعندما أدافع عن البحرين ليس لأذهب لمؤتمرات خارجية بتمويل حكومة البحرين ولا عشان يمولوا ظهوري على قناة فضائية لأمدحهم”.
وتابع هجومه قائلا:” اللي بعرفهم يا أخ مشعل من الشيوخ بدك 20 سنة حتى تعرفهم، واللي بكتبوا بإصبع رجلي الصغير بدك 10 سنين حتى تفهمه أو تقلده”.