“هيدا سفيرنا الحلو”.. فيديو “فضيحة” للسفير اللبناني في فرنسا وما حدث صادم!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يوثق ما وصفه متداولو المقطع بأنه “فضيحة” للسفير اللبناني في فرنسا، رامي عدوان، وهو يقوم به باختيار أسماء المواطنين اللبنانيين العائدين للبنان، ضمن خطة الدولة اللبنانية لإجلاء رعاياها من فرنسا.

ويقوم السفير بحسب ما كتب أحد متداولو المقطع الذي رصدته “وطن” باختيار أسماء المسافرين بحسب ما يرغب، وبحسب أوامر رئيس التيار الوطني اللبناني الحر “جبران باسيل”.

فضيحة السفير اللبناني بفرنسا يختار المسافرين الى لبنان حسب أوامر جبران باسيل ….!!! pic.twitter.com/SLFIJanqbD — Amer Ghandour (@GhandourAmer) April 13, 2020

ورفض الوزير التعامل مع المواطن اللبناني الذي حاول الحديث معه خلال وجودهما في المطار، وأثناء إشراف الوزير على سجلات الأسماء وعملية تعبئة الطائرة المتوجهة من فرنسا للبنان.

ويُسمع من مقطع الفيديو صوت المواطن اللبناني بجانب السفير اللبناني في المطار، ويحاول المواطن الحديث مع السفير اللبناني دون أن يلتفت الأخير له، وقال المواطن وهو بجانب السفير: “السفير ما عم يحكي معي، لأنه الليستا بالقنصلية هو عم يتأمر عليها من قبل أصحابه جبران باسيل”.

وتابع المواطن أثناء حديثه مع السفير الذي لم يلتفت له: “هيدا سفيرنا الحلو، يعني بيعمل اللي بدو ياه وما حدا بيقول له شيء، وأكيد مثل ما عم بتشوفوا سفيرنا الحبيب رامي عدوان عم بشوف ولاد أصحابه واحد وراء الثاني، لأنه القائمة هنا في كثير ناس قدّمت طلبات ولم تأتيهم أخبار بأن لهم مكان في الطيارة، ولكن أكيد الليستا يلي بعتها جبران باسيل للسفير هي تم تجهيزها”.

وأوضح المواطن بأن السفير اللبناني قام بالاتصال على أمن المطار من أجل أن يبعدوه عنه ولكن دون فائدة”.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال واسعة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر الكثير منهم بأن ما حصل في المطار الفرنسي وأثناء عودة المواطنين من هناك، هو ليس بجديد، وأن قيام السفير بوضع الأسماء كما يرغب، هو طبع وعادة ليست دخيلة على السياسيين البنانيين.

ليس بجديد من إنتاج العهد القوي وأيام تيار عصر الليمون — Mohamad Abdul-Malak🇱🇧💙🇨🇦 (@mohd_abdulmalak) April 13, 2020

مش شي جديد — Mirvat Khoury (@KhouryMirvat) April 13, 2020

فيما اكتفى آخرون بالدعاء بالفرج وإزالة الهم عن شعب لبنان.

الله يكون معكم يا شعب لبنان الحبيب🤲🏻♥️ — السّيدة (@Msvip90) April 14, 2020

وقال ثالث: “يعني هذا الفيديو دليل قاطع لا غبار علي، عن ارتكابات جبران باسيل، يعطيك العافية شغل جبار”.

يعني هيدا الفيديو دليل قاطع لا غبار عليه، عن ارتكابات جبران باسيل. يعطيك الف عافية. شغل جبار — Jad Faddoul (@jadfaddoul) April 14, 2020

يُشار إلى أنه وصلت أمس الاثنين طائرة طيران الشرق الأوسط الرحلة 212 القادمة من فرنسا إلى بيروت، وعلى متنها ركاب لبنانيين موزعين بين طلاب وسياح ومرضى، وهي تعتبر الرحلة الثانية التي تم تخصيصها لإجلاء اللبنانيين من فرنسا.

وكان فريق من السفارة والقنصلية في باريس على رأسه السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان، قد أشرف من داخل المطار على سير عملية الترحيل، ووضع الأسماء والأشخاص في الطائرة.