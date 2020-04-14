ماذا يحدث بمصر؟.. “شاهد” عمارة سكنية تتحول لساحة حرب بعد سيطرة مسلحين عليها وقتلى من الشرطة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بأنباء عن اشتباكات مسلحة بين عناصر الشرطة وإرهابيين، في عمارة سكنية بمنطقة “عزبة شاهين” التابعة لمنطقة الأميرية شرق القاهرة.
وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على تويتر، جانب من هذه الاشتباكات التي أسفرت بحسب وسائل إعلام مصرية عن وفاة ضابط كبير برتبة مقدم فضلا عن إصابات بصفوف العناصر الأمنية.
هذا وكثفت قوات الأمن المصرية من تواجدها بعد تعزيزات وصلت إلى عزبة شاهين للسيطرة على الأوضاع بشكل كامل، خصوصا أن المجموعة المسلحة احتمت بإحدى العمارات، وناشدت الشرطة الأهالي عدم الخروج وإغلاق الشرفات.
ونشر شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، سمعت خلالها أصوات إطلاق النار.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الاقتراب من النوافذ في منطقة الأميرية.
وسخر السياسي المصري عمر عبدالهادي من الرواية الرسمية التي خرجت بها الداخلية المصرية، معلقاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ( بمجرد هزيمه #حفتر و #السيسي و محمد بن زايد هزمهم الثوار في #ليبيا بدأت الضرب في سيناء من جيران السيسي و الشرطة تنقل على الهواء مسرحية تبادل اطلاق النار في احدى الشقق”.
وأضاف :” الارهاب لا يظهر الا حينما يهزم ارهاب الانظمة الكاميرا مش راضيه تخش زوووم شويه على شقة الفيلم”!
ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية بيانا بتفاصيل الواقعة، غير أن وسائل إعلام ذكرت أن الأجهزة الأمنية كانت رصدت شقة تقع بنطاق عزبة شاهين التابعة لدائرة قسم شرطة الأميرية.
وتبين أن تلك الشقة مستأجرة من قبل مجموعة من العناصر الإرهابية، وتتخذها وكرا لها، ما دفع رجال الشرطة لعمل كمين لهم والهجوم عليهم فيما سارع الخارجين بتبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء ضبطهم أفراد الخلية.
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