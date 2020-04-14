آخر تقليعات فجر السعيد.. “شاهد” كمامة للوقاية من كورونا تعدم الرؤيا والصناعة مصرية!

عرضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، قناعاً للوقاية من فيروس كورونا المستجد يعدم الرؤية أمام من يرتديه.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، استعرضت فجر السعيد قناعاً زعمت أنه يمنع الإصابة بكورونا، في حين أن القناع يحجب الرؤية بالكامل عمن يرتديه.

وقالت السعيد، إن القناع جرى صناعته في مصر، فيما شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ساخرين مما عرضته الإعلامية، قائلين: القناع لا يسمح حتى بالرؤية من الأمام”.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فجر السعيد بتغطية لسانها، وقال أحدهم: “عزيزتي فجر السعيد افضل ماسك تغطين فيه لسانك”.

وقال آخر: “شلون نمشي طيب ؟ الظاهر اشتريه واخذ معاه واحد مصري يمسك ايدي ويمشيني”.

ووجه أحد النشطاء تساؤلاً للكويتيين: “أهل الكويت خاصه اسألكم بالله في احد منكم يضيع وقته ويطالع ف برنامجها !!”.