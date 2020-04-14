“شاهد” ستتكرر .. خبير يكشف السبب الحقيقي لمذبحة “الأميرية” التي ارتكبها نظام السيسي

كشف الدكتور محمود رفعت المحامي المعروف وخبير القانون الدولي، سبب تصفية وزارة الداخلية المصرية 7 أشخاص بمنطقة الأميرية في القاهرة بزعم انهم “خلية إرهابية” .

وقال “رفعت” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّ “الهجوم الأمني الذي تم على أناس عُزَل في الأميرية بالقاهرة سببه عودة جثث لضباط مصريين تم قتلهم في ليبيا وهم يحاربون مع مليشيات حفتر الملاحقة من الجنائية الدولية”.

وأضاف: “عاد لمصر أمس وأول أمس عدد كبير من الجثث.. خزي وعار أن يتحول جيش مصر لمرتزقة تؤجرها أموال عفنة ليسفك دم عربي”.

الهجوم الأمني الذي تم على أناس عُزَل في #الأميرية بالقاهرة سببه عودة جثث لضباط مصريين تم قتلهم في #ليبيا وهم يحاربون مع مليشيات #حفتر الملاحقة من #الجنائية_الدولية، حيث عاد لمصر أمس وأول أمس عدد كبير من الجثث.. خزي وعار أن يتحول #جيش_مصر لمرتزقة تؤجرها أموال عفنة ليسفك دم عربي — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 14, 2020

وأكد خبير القانون الدولي أن عملية الأميرية التي تم بها قتل مدنيين عزل ستتكرر لان عدد الجثث العائدة من ليبيا يزيد عن التوقعات.

ولفت إلى أنّه يعمل مع رئيس الوزراء الليبي لحقن الدم .

يمكنني تأكيد أن عملية #الأميرية التي تم بها قتل مدنيين عزل ستتكرر لان عدد الجثث العائدة من #ليبيا يزيد عن التوقعات.. أعمل مع رئيس الوزراء الليبي @Omar_Alhasi لحقن الدم كما يمكنني تأكيد أن تحت يد أشاوس #طرابلس عشرات العسكر المصريين ولن اشفع باحد هذه المرة، لكن أؤكد عدم قتلهم — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 15, 2020

وقال إنّ التغطية الاعلامية المكثفة من إعلام النظام في مصر والتي تحدث لأول مرة بأحداث الأميرية بالقاهرة لدرجة مرافقة كاميرات الفضائيات للحملة العسكرية هدفها الإلهاء والتغطية، فمن جهة أعداد موتى فيروسكورونا أصبحت أكبر من التستر ما يلزم الالهاء والتغطية على جثث عائدة من ليبيا .

معلومة

التغطية الاعلامية المكثفة من إعلام النظام في #مصر والتي تحدث لأول مرة بأحداث #الأميرية بالقاهرة لدرجة مرافقة كاميرات الفضائيات للحملة العسكرية هدفها الإلهاء والتغطية، فمن جهة أعداد موتى #فيروس_كورونا أصبحت أكبر من التستر ما يلزم الالهاء والتغطية على جثث عائدة من #ليبيا — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 14, 2020

وبحسب بيانٍ للداخلية المصرية فإن “الخلية” المزعومة كانت تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ ما سمتها عمليات إرهابية تتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأضافت أن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخائر بحوزة أفراد الخلية.







كما أسفر التعامل معها عن مقتل ضابط في قطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم العثور على مخزن للأسلحة والمتفجرات في منطقة المطرية التي كان أفراد الخلية يعتزمون استخدامها في تنفيذ “مخططهم الإرهابي”.