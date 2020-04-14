رحل صانع الإبتسامة على وجوه العُمانيين .. حُزن واسع في السلطنة بعد وفاة الفنان سعود الدرمكي

أُعلن صباح الثلاثاء في سلطنة عمان عن وفاة الفنان العُماني سعود بن سالم الدرمكي عن عمر يناهز الـ70 عامًا.



وتعرض “الدرمكي” لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها للمستشفى، نتيجة تأثره بجلطة أصيب بها قبل عام تقريبًا .



وكان ديوان البلاط السلطاني تكفل بعلاج الفنان سعود الدرمكي .



ويعتبر الراحل ” الدرمكي” واحداً من الفنانين الذين أغنوا الدراما العمانية بكثير من الأعمال المميزة التي ألتصقت بذاكرة الإنسان العماني كونها عكست الحياة الطبيعية لهذا المجتمع، وهو المحب لوطنه وقيادته.

وعمّ الحّزن بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ بعد الإعلان عن رحيل الفنان سعود الدرمكي، وهو الذي كان ايقونة التلفزيون والدراما العمانية.

لم يكن ضمن من أشعلوا وهج بدايات الدراما العمانية وحملوها على أكتاف عطاءاتهم المستمرة فقط، بل ارتبط اسمه أيضا بشخصيات لم نعرف غيرها على الشاشة في طفولتنا؛ فتعازينا الصادقة للجميع في وفاة الفنان الإنسان #سعود_الدرمكي، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/rmOPYZayKN — ريّـا المنذرية (@iradah2007) April 14, 2020

حزين فقد شخصية مثل #سعود_الدرمكي هذا المبدع الذي نشأنا ونحن نترقب مواسم سماعه على أجهزة الراديو، ومشاهدة أعماله هو ورفيق دربه #صالح_زعل على شاشات التلفاز.



لكل لحظة فرح بعثها في نفوس متابعيه صلوات رحمة على روحه الزاكية.



اللهم اجعله ضاحكا مستبشرا واغفر له واكتبه في الفائزين. — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) April 14, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعزي أنفسنا والزملاء في سلطنة عمان بوفاة الصديق الفنان #سعود_الدرمكي ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه ويلهمنا الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون 🌿 pic.twitter.com/rLFzqTiwf2 — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) April 14, 2020

كان #سعود_الدرمكي مع مجموعة من زملائه نورا يدخل البهجة والسرور للعوائل العمانية وادخل الفرح في قلوبنا وخاصة في ايام شهر رمضان الكريم .. اللهم ارحمه واغفر له وألهم ذويه واهله الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا اليه راجعون — محمد الكندي (@mshalkindi) April 14, 2020

كما أسعدتنا في حياتك نسأل الله تعالى أن يسعدك في جنات النعيم.. اللهم غفرانك ورحمتك عليه. #سعود_الدرمكي pic.twitter.com/BhHap6U1fO — المختار الهنائي (@MuktarOman) April 14, 2020

نتقدم بخالص التعازي لذوي لفقيد الفنان سعود الدرمكي سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وحسن المآب. ولذويه حسن العزاء

وانا لله وانا اليه راجعون — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 14, 2020

إلهي كما أضحَكَنا ورسَمَ البسمة على مُحيّانا في الدنيا، ابعثه في زمرة الضاحكين المتبسّمين المستبشرين بما آتهم ربّهم.

إلى جنّات الخُلد يا #سعود_الدرمكي 💔 — محمد الذهلي (@mr_mh101) April 14, 2020

كل التعازي والمواساة لأسرة الفنان العماني القدير #سعود_الدرمكي

سائلًا المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه لراجعون .

رحل عنا بعدما قدم الكثير من الاعمال لأجل وطنه بتلك الروح الجميلة. pic.twitter.com/sAO7ypUWp8 — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) April 14, 2020

بدأ الراحل مسيرته الفنية منذ عام 1975، عندما أسهم في إنشاء مسرح أهلي يضم مجموعة من الممثلين الشباب منهم (الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس)، لتلتحق فرقته المسرحية في عام 1980 للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ما يعد نقطة تحول في التمثيل العماني.

وشارك الدرمكي في العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية من أبرزها ( الشطرنج، سمرة عيد، جمعة في مهب الريح، سلوم الحافي) والكثير من الأعمال التلفزيونية بالإضافة إلى الأعمال الإذاعية.