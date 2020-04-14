رحل صانع الإبتسامة على وجوه العُمانيين .. حُزن واسع في السلطنة بعد وفاة الفنان سعود الدرمكي
أُعلن صباح الثلاثاء في سلطنة عمان عن وفاة الفنان العُماني سعود بن سالم الدرمكي عن عمر يناهز الـ70 عامًا.
وتعرض “الدرمكي” لأزمة صحية في الفترة الأخيرة نقل على إثرها للمستشفى، نتيجة تأثره بجلطة أصيب بها قبل عام تقريبًا .
وكان ديوان البلاط السلطاني تكفل بعلاج الفنان سعود الدرمكي .
ويعتبر الراحل ” الدرمكي” واحداً من الفنانين الذين أغنوا الدراما العمانية بكثير من الأعمال المميزة التي ألتصقت بذاكرة الإنسان العماني كونها عكست الحياة الطبيعية لهذا المجتمع، وهو المحب لوطنه وقيادته.
وعمّ الحّزن بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ بعد الإعلان عن رحيل الفنان سعود الدرمكي، وهو الذي كان ايقونة التلفزيون والدراما العمانية.
بدأ الراحل مسيرته الفنية منذ عام 1975، عندما أسهم في إنشاء مسرح أهلي يضم مجموعة من الممثلين الشباب منهم (الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس)، لتلتحق فرقته المسرحية في عام 1980 للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ما يعد نقطة تحول في التمثيل العماني.
وشارك الدرمكي في العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية من أبرزها ( الشطرنج، سمرة عيد، جمعة في مهب الريح، سلوم الحافي) والكثير من الأعمال التلفزيونية بالإضافة إلى الأعمال الإذاعية.