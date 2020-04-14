حمد المزروعي يزعم إصابة وزير خارجية قطر بكورونا وجمال ريان يرد عليه

خرج المغرد الإماراتي البذيء المقرب من ولي عهد أبوظبي حمد المزروعي، يكمل وصلات بذاءته ضد قطر وقاداتها إرضاء لسيده محمد بن زايد الذي يوجه بالخوض في أعراض الأسرة الحاكمة القطرية الأمر الذي وصفه ناشطون بأنه فجر في الخصومة.

هذه المرة خرج البذيء ” المزروعي” يزعم إصابة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بفيروس كورونا وهو يسخر منه متسائلا عن سبب اختفائه.

اللوقي قامط ماله حس لا يكون مكورن 😂 … pic.twitter.com/6kbX0SbLlX — حمد المزروعي (@uae_3G) April 13, 2020

الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، اكتفى في رده على المغرد الإماراتي البذيء بنشر صورته في تغريدة على حسابه بتويتر.

مدحوني ام ذموني سيان عندي ، وما عاد تفرق عندي ، أقول كلمة حق وامضي مرتاح الضمير ، اللهم احفظ قطر واهلها وأميرها والمقيمين على أرضها @uae_3G #مصر #الخليج #المغرب_العربي pic.twitter.com/ielSxoRnap — جمال ريان (@jamalrayyan) April 13, 2020

وعلق:”مدحوني ام ذموني سيان عندي ، وما عاد تفرق عندي ، أقول كلمة حق وامضي مرتاح الضمير ، اللهم احفظ قطر واهلها وأميرها والمقيمين على أرضها”

ولا يتوقّف البذيء “المزروعي” عن الطعن في أعراض القطريين، ويخصّص حسابه في “تويتر” للإساءة بكلماتٍ نابية للشيخة موزا المسند والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويرى مُتابعون أن حساب “المزروعي” يُدار من جهاز أمن الدولة الإماراتي وبضوءٍ أخضر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وهو ما يبرر عدم توقفه منذ حصار قطر ولغاية اللحظة عن الإساءة والتطاول والتعرض لأعراض القطريين.

ويفضح كذب المزروعي، استضافة وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قادة حركة طالبان الأفغانية، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في فبراير الماضي.