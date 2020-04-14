الكويتية التي قتلت زوجها ولفّت جثته في سجادة تمثل الجريمة وهي في حالة إنهيار!

مثّلت الكويتية التي قتلت زوجها في في منطقة المسايل بمحافظة مبارك الكبير الأسبوع الماضي، جريمتها .



ووفق وسائل إعلام كويتية، فإنّ الزوجة المتهمة كانت برفقة حراسة مشددة من قبل رجال الأمن وبدت عليها علامات الانهيار خلال تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة.



وعثر على الزوج مقتولاً في شقته بعد بلاغ تقدم به شقيقه .



ولدى توجه شقيق المجني عليه إلى شقة الأخير، وخلع بابها وجده مقتولاً وملفوفاً بسجادة، ووجه أصابع الاتهام إلى زوجة شقيقه التي تم ضبطها لاحقاً .



وكانت الزوجة أدلت باعترافاتٍ صادمة عن جريمتها واسبابها بعد توقيفها والتحقيق معها .



وقالت الزوجة إنّ خلافاً نشب بينهما يوم الحادثة نتيجة تعاطيها المخدرات منذ سنوات ورفضها العلاج ليتطور الخلاف بينهما للضرب الذي أدى إلى وفاة الزوج.



ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل الاعترافات التي أدلت بها المتهمة (27) عاما، “بأنها لم تتعمد قتل زوجها إلا أنه وبعد المشاجرة بينهما قامت بضربه بقطعة صلبة على رأسه بعد أن وضع يديه حول رقبتها، حتى فقد وعيه”.



وأضافت “أنها قامت بوضع جثته بكيس بلاستيكي ثم قامت بلفه بسجادة”.



وقالت إنها لم تكن متأكدة إن كان مات لحظة وضعه في الكيس أم فاقداً للوعي نتيجة الضرب على رأسه.



وبينما أكدت المتهمة أنها قامت بالجريمة بمفردها، فقد أعلن رجال المباحث فحصهم للكاميرات المنزلية في محيط منزلهم الذي وقعت فيه الجريمة في منطقة المسايل للتأكد من عدم وجود شركاء للزوجة المتهمة.