“البرقاوي” تردّ على كاتب سعودي اتهم “الحويطي” بالإرهاب وتجاهل شبهات ترحيل السكان لإنشاء “نيوم”
ردّت الإعلامية الفلسطينية والمذيعة بـ”التلفزيون العربي”، فرح البرقاوي على تعليق كاتب سعودي بشأن قتل السلطات السعودية المواطن عبدالرحيم الحويطي الذي رفض اخلاء منزله بقرية الخريبة لصالح إقامة مشروع نيوم.
واعتبرت “البرقاوي” في تغريدةٍ بحسابها في “تويتر” أنّ “اقتلاع الناس من أرضهم استراتيجية تنفذها إسرائيل مباشرة بجرافاتها في فلسطين لكنها استطاعت أخيراً أن تبدأ تنفيذها في بلاد العرب عبر وكلائها الذين قتلوا عبدالرحيم الحويطي ويقتلعون قبيلته الحويطات من أرضها لإقامة مدينة نيوم التي تقول دراسات كثيرة إنها ليست سوى مستوطنة إسرائيلية”.
ودخل الكاتب السعودي “مطلق العنزي” – نائب رئيس تحرير صحيفة «اليوم» السعودية – على خطّ التعليقات لدى الإعلامية “البرقاوي”، وادّعى أن عبدالرحيم الحويطي “داعشي”، زاعماً أنه “يحرض على الفتنة والتمرد ومحاربة الدولة، طبعا تحت ستار الارض، والمنزل، وهدفه وهدف مشغليه ليس المنزل، بل بث رسائل الفيديو للتحريض” .
وردّت “البرقاوي” على “العنزي” وقالت: ” لنفترض أنه كان داعشياً كما تقول فلماذا لم يقتلوه إلا حين اعترض على اقتلاعه من منزله؟ هذا الكلام لن يغطي على جريمة قتله، وينبغي أن لا يلغي التفكير في سبب ترحيل الناس من أرضهم، لحساب مشروع مشبوه ويخدم الأطماع المنصوص عليها في الأساطير الصهيونية”.
وبينما لم يقدّم الكاتب السعودي تعليقاً على الشبهات المحيطة بترحيل الناس لانشاء مدينة نيوم اكتفى بتوجيه تهمة الارهاب للقتيل “الحويطي” .
وأكدت “البرقاوي” للكاتب السعودي أنه “ليس في فيديو عبدالرحيم الحويطي أي تحريض على الإرهاب، ولم تقدم السلطات السعودية ما يثبت تهمة كهذه، كما لم تنف ترحيل أبناء الحويطات، والأهم أنها صمتت على الروايات القائلة بأن نيوم مشروع صهيوني يستهدف إعادة بناء “مدين” المزعومة في الأساطير التوراتية”.
وقال الكاتب السعودي إنه كتبت عن فلسطين، “لأنها جرح غائر في كل ضمير، وتعرض الفلسطينيون لأكبر مؤامرة في التاريخ ونهب ارضهم، وأتالم كثيرا، أن المنظمات الفلسطينية الإيديولوجية، هي التي أولا حولت القضية لسوق ومزايدات للتنظير والإثراء، ثم أتى الآخرون ووسعوا السوق، ثم ضاعت القضية، والمواطن الفلسطيني هو الضحية”.
ورداً على هذا التعليق، قالت “البرقاوي”: “لا اعتراض على حقك في أن تكتب عن فلسطين، مع تحفظي على الكثير مما جاء في مقالتك، ولكن العنوان الذي اخترته هو ما استدعى هذا العنوان المشابه الذي اقترحته عليك لمعالجة جرح غائر آخر صنعه الطغاة العرب، فضلا عن إسهامهم في جرح فلسطين”.
وأفاد مغرّدون وناشطون بارزون أن الامن السعودي حاصر منزل المواطن عبدالرحيم الحويطي في قرية الخريبة، وطالبوه بالخروج من منزله وتسليمه لهم، لكنّه رفض ذلك، مؤكداً أنّه لن يتخلّى عن بيته حتّى لو قتل دفاعاً عنه .
وتمكن “الحويطي” قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلاً إنّ أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة .
وكان “الحويطي” صوّر فيديو قبل يوم من قتله، قال فيه إنّ جميع السكان يرفضون الرحيل عن القرية وترك منازلهم.
وأضاف “الحويطي” أنه يتوقع قتله ورمي سلاح بجانبه لإتهامه بالإرهاب من قبل محمد بن سلمان.
وأظهرت مشاهد لحظات الهجوم على منزل المواطن “الحويطي” من قبل عناصر الامن السعودي، بالأسلحة الرشاشة، وكأنّها ساحة حرب .
وبيّنت صورٌ أخرى حجم الدمار الذي حلّ بمنزل “الحويطي” جراء استهدافه من قبل الأمن السعودي بالاسلحة الرشاشة .