“البرقاوي” تردّ على كاتب سعودي اتهم “الحويطي” بالإرهاب وتجاهل شبهات ترحيل السكان لإنشاء “نيوم”

ردّت الإعلامية الفلسطينية والمذيعة بـ”التلفزيون العربي”، فرح البرقاوي على تعليق كاتب سعودي بشأن قتل السلطات السعودية المواطن عبدالرحيم الحويطي الذي رفض اخلاء منزله بقرية الخريبة لصالح إقامة مشروع نيوم.

واعتبرت “البرقاوي” في تغريدةٍ بحسابها في “تويتر” أنّ “اقتلاع الناس من أرضهم استراتيجية تنفذها إسرائيل مباشرة بجرافاتها في فلسطين لكنها استطاعت أخيراً أن تبدأ تنفيذها في بلاد العرب عبر وكلائها الذين قتلوا عبدالرحيم الحويطي ويقتلعون قبيلته الحويطات من أرضها لإقامة مدينة نيوم التي تقول دراسات كثيرة إنها ليست سوى مستوطنة إسرائيلية”.

اقتلاع الناس من أرضهم استراتيجية تنفذها إسرائيل مباشرة بجرافاتها في فلسطين، لكنها استطاعت أخيراً أن تبدأ تنفيذها في بلاد العرب عبر وكلائها الذين قتلوا #عبدالرحيم_الحويطي ويقتلعون قبيلته #الحويطات من أرضها لإقامة مدينة #نيوم التي تقول دراسات كثيرة إنها ليست سوى مستوطنة إسرائيلية. — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) April 14, 2020

ودخل الكاتب السعودي “مطلق العنزي” – نائب رئيس تحرير صحيفة «اليوم» السعودية – على خطّ التعليقات لدى الإعلامية “البرقاوي”، وادّعى أن عبدالرحيم الحويطي “داعشي”، زاعماً أنه “يحرض على الفتنة والتمرد ومحاربة الدولة، طبعا تحت ستار الارض، والمنزل، وهدفه وهدف مشغليه ليس المنزل، بل بث رسائل الفيديو للتحريض” .

هذا الرجل داعشي منذ فترة طويلة يبث فيديوهات، ويحرض على الفتنة والتمرد ومحاربة الدولة، طبعا تحت ستار الارض، والمنزل، وهدفه وهدف مشغليه ليس المنزل، بل بث رسائل الفيديو للتحريض — مطلق العنزي M Alanzi (@malanzi3) April 14, 2020

وردّت “البرقاوي” على “العنزي” وقالت: ” لنفترض أنه كان داعشياً كما تقول فلماذا لم يقتلوه إلا حين اعترض على اقتلاعه من منزله؟ هذا الكلام لن يغطي على جريمة قتله، وينبغي أن لا يلغي التفكير في سبب ترحيل الناس من أرضهم، لحساب مشروع مشبوه ويخدم الأطماع المنصوص عليها في الأساطير الصهيونية”.

لنفترض أنه كان داعشياً كما تقول فلماذا لم يقتلوه إلا حين اعترض على اقتلاعه من منزله؟هذا الكلام لن يغطي على جريمة قتله، وينبغي أن لا يلغي التفكير في سبب ترحيل الناس من أرضهم، لحساب مشروع مشبوه ويخدم الأطماع المنصوص عليها في الأساطير الصهيونية — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) April 14, 2020

وبينما لم يقدّم الكاتب السعودي تعليقاً على الشبهات المحيطة بترحيل الناس لانشاء مدينة نيوم اكتفى بتوجيه تهمة الارهاب للقتيل “الحويطي” .

وأكدت “البرقاوي” للكاتب السعودي أنه “ليس في فيديو عبدالرحيم الحويطي أي تحريض على الإرهاب، ولم تقدم السلطات السعودية ما يثبت تهمة كهذه، كما لم تنف ترحيل أبناء الحويطات، والأهم أنها صمتت على الروايات القائلة بأن نيوم مشروع صهيوني يستهدف إعادة بناء “مدين” المزعومة في الأساطير التوراتية”.

#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي

ليس في الفيديو الذي تركه أي تحريض على الإرهاب، ولم تقدم السلطات السعودية ما يثبت تهمة كهذه، كما لم تنف ترحيل أبناء #الحويطات والأهم انها صمتت على الروايات القائلة بأن #نيوم مشروع صهيوني لإعادة بناء "مدين" المزعومة في الاساطير التوراتية. — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) April 14, 2020

وقال الكاتب السعودي إنه كتبت عن فلسطين، “لأنها جرح غائر في كل ضمير، وتعرض الفلسطينيون لأكبر مؤامرة في التاريخ ونهب ارضهم، وأتالم كثيرا، أن المنظمات الفلسطينية الإيديولوجية، هي التي أولا حولت القضية لسوق ومزايدات للتنظير والإثراء، ثم أتى الآخرون ووسعوا السوق، ثم ضاعت القضية، والمواطن الفلسطيني هو الضحية”.

كتبت عن فلسطين، لأنها جرح غائر في كل ضمير، وتعرض الفلسطينيون لأكبر مؤامرة في التاريخ ونهب ارضهم، وأتالم كثيرا، أن المنظمات الفلسطينية الإيديولوجية، هي التي أولا حولت القضية لسوق ومزايدات للتنظير والإثراء، ثم أتى الآخرون وووسعوا السوق، ثم ضاعت القضية، والمواطن الفلسطيني هو الضحية — مطلق العنزي M Alanzi (@malanzi3) April 14, 2020

ورداً على هذا التعليق، قالت “البرقاوي”: “لا اعتراض على حقك في أن تكتب عن فلسطين، مع تحفظي على الكثير مما جاء في مقالتك، ولكن العنوان الذي اخترته هو ما استدعى هذا العنوان المشابه الذي اقترحته عليك لمعالجة جرح غائر آخر صنعه الطغاة العرب، فضلا عن إسهامهم في جرح فلسطين”.

لا اعتراض على حقك في أن تكتب عن فلسطين، مع تحفظي على الكثير مما جاء في مقالتك، ولكن العنوان الذي اخترته هو ما استدعى هذا العنوان المشابه الذي اقترحته عليك لمعالجة جرح غائر آخر صنعه الطغاة العرب، فضلا عن إسهامهم في جرح فلسطين — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) April 14, 2020

وأفاد مغرّدون وناشطون بارزون أن الامن السعودي حاصر منزل المواطن عبدالرحيم الحويطي في قرية الخريبة، وطالبوه بالخروج من منزله وتسليمه لهم، لكنّه رفض ذلك، مؤكداً أنّه لن يتخلّى عن بيته حتّى لو قتل دفاعاً عنه .

وتمكن “الحويطي” قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلاً إنّ أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة .

وقد قالها قبل ان يستشهد سيتهموننا بالارهاب! اسمعو ياشعب الحرمين واعوا ان الارهاب تهمة بن سلمان لتصفيه خصومه وكل من يعارضه افهمتم؟!!! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم https://t.co/A2Mml3Gkk6 pic.twitter.com/0Kyq4V0xvT — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

وكان “الحويطي” صوّر فيديو قبل يوم من قتله، قال فيه إنّ جميع السكان يرفضون الرحيل عن القرية وترك منازلهم.

وأضاف “الحويطي” أنه يتوقع قتله ورمي سلاح بجانبه لإتهامه بالإرهاب من قبل محمد بن سلمان.

وأظهرت مشاهد لحظات الهجوم على منزل المواطن “الحويطي” من قبل عناصر الامن السعودي، بالأسلحة الرشاشة، وكأنّها ساحة حرب .

الم نقل ان الشعوب الحرة لابد لها ان تتسلح وتحمي نفسها من عملاء الردة ومرتزقتهم!اما من يسمى بالجيش اذا ماحمي الوطيس واتضحت الخيانة وبيع الارض فإما ان يصطف مع الشعب وإماوجب قتال المعتدي دفاعاً عن النفس!#شهيد_الأرض_الحويطي #بغاة#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/swk3iXC8Qg — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

وبيّنت صورٌ أخرى حجم الدمار الذي حلّ بمنزل “الحويطي” جراء استهدافه من قبل الأمن السعودي بالاسلحة الرشاشة .