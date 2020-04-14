“شاهد” ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل في ظهورها الأول

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالظهور الأول لزينب ابنة الفنان المصري القدير يوسف شعبان، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان حيث تصدر اسم زينب يوسف شعبان محركات البحث بجوجل.

“زينب” وفي اول ظهور علني لها ظهرت في برنامج “ليالي الكويت” وهي تتحدث باللهجة الكويتية التي تتقنها جيدا بسبب إقامتها في الكويت لسنوات، عن والدها الذي كان يجلس بجوارها، وكيف أنها تستفيد من خبراته وأنه يهتم بالمطالعة والقراءة.

ابنة يوسف شعبان صاحب الـ88 عاما أشارت إلى أن والدها يتسم بالتواضع الشديد، وأنها دائما ما تسأله عن الفنانين الذين عمل معهم في مشواره الفني، ومنهم المطرب الراحل، عبد الحليم حافظ.

بينما تحدث يوسف شعبان عن ابنته وقال إنه مرتبط بوالدتها منذ 30 عاما، وهي تدرس الإعلام في الكويت، بينما شقيقها مراد يدرس في الولايات المتحدة.

ومعروف أن الفنان يوسف شعبان تزوج 4 مرات، الأولى من الفنانة المصرية، ليلى طاهر، ووقع الانفصال بينهما بعد 4 سنوات، والثانية من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، وأنجب منها ابنة هي “سيناء”، والثالثة من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وأخيرا من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومراد.

وشهد البرنامج مداخلة هاتفية من جانب الفنانة المصرية، عفاف شعيب، التي وجهت التحية إلى يوسف شعبان وابنته، وأعلنت أنها وشعبان يحضران لتقديم جزء ثالث من مسلسلهما الشهير في ثمانينيات القرن الماضي “الشهد والدموع”.

وتراجع شعبان عن قرار اعتزاله الفن، في ديسمبر 2019، بعد موافقته على المشاركة في بطولة مسلسل “سيف الله”، من بطولة عمرو يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.