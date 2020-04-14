توقع مصيره وهذه الكلمة عن ابن سلمان أنهت حياته.. “شاهد” آخر ظهور لـ عبدالرحيم الحويطي وما قاله عن السيسي

تصدر وسم باسم “#عبدالرحيم_الحويطي” المواطن السعودي الذي غدر به نظام ابن سلمان وقتله، لاعتراضه على إخلاء منزله بالقوة واعتداء قوات الأمن على قبيلته حيث يقع مكانها بمشروع نيوم الذي يقوم عليه ابن سلمان.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج عامة والسعودية بشكل خاص باسم الناشط السعودي عبدالرحيم الحويطي، وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر الحويطي وهو يتحدث عن تفاصيل قصته مع السلطات السعودية وما قال إنها مراحل “ترحيل أهالي قرية الخريبة لبناء مشروع نيوم”.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة السعودي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي قرية الخريبة التي تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع “نيوم” الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر 2017.
السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله.
ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا ” أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر”، مشيرا للنظام القمعي الذي يتبعه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.
واتهم “الحويطي” السلطات السعودية في مقاطعه، بممارسة “إرهاب الدولة” بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.
من جانبه علق الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود مستنكرا ما وصفه بإجرام السلطات السعودية:”استشهد اليوم اول شهيد سعودي دافع عن آدميته في حقه بعدم التنازل عن منزله وهو #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله واسكنه فسيح جناته”
وتابع موضحا وفق ما رصدته (وطن):”وذلك من أجل وصول #مبس للملك عبر اتمام الشروط الامريكية التي منها تنفيذ المشروع (الصهيو-سلماني) بمدينة #نيوم.”
وسيعمل مشروع “نيوم” الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وكان نشطاء، يعتقد أنهم من أبناء الحويطات، قد أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي للتعبير عن رفضهم الانتقال من أراضيهم تحت وسم #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم .
وتباينت الآراء بين من يناشدون الحكومة السعودية “إعادة النظر في قرار نقلهم من المنطقة”، وبين من يرى أن السلطات السعودية تمارس “التهجير القسري” و”الإرهاب” بحق سكان المنطقة الأصليين.
وأكد الفريق الأول دعمه لرؤية المملكة 2030 ومشاريعها التطويرية لكن عددا من مؤيديه “يرفضون فقط خطط ترحيلهم وترك ذكرياتهم خلفهم”.