توقع مصيره وهذه الكلمة عن ابن سلمان أنهت حياته.. “شاهد” آخر ظهور لـ عبدالرحيم الحويطي وما قاله عن السيسي

تصدر وسم باسم “#عبدالرحيم_الحويطي” المواطن السعودي الذي غدر به نظام ابن سلمان وقتله، لاعتراضه على إخلاء منزله بالقوة واعتداء قوات الأمن على قبيلته حيث يقع مكانها بمشروع نيوم الذي يقوم عليه ابن سلمان.

قالﷺ(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)



استشهد الشهيد عبد الرحيم احمد الحويطي على يد عصابة محمدبن سلمان وهو يدافع عن ارضه وعرضه ورفضه تسليم منزله وبداخله اطفاله لمشروع

نيوم #عبدالرحيم_الحويطي#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/SXpbvMeiui — فيصل ❥ (@binjazi87) April 13, 2020

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج عامة والسعودية بشكل خاص باسم الناشط السعودي عبدالرحيم الحويطي، وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر الحويطي وهو يتحدث عن تفاصيل قصته مع السلطات السعودية وما قال إنها مراحل “ترحيل أهالي قرية الخريبة لبناء مشروع نيوم”.

ارض الحرمين سيان كغيرها ! طبعاً المقطع طويل شبَّه فيه دولتنا الي مامر فالتاريخ من خدم الحرمين مثلها بدولة الاحتلال واتهم فيها العلماء وقام بتخوينهم ومن ثم قام برفع السلاح على رجال امن سعوديين مسلمين مثله #عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/yUCu99GsIN — Haya 🦩 (@haya_wr) April 14, 2020

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة السعودي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي قرية الخريبة التي تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع “نيوم” الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر 2017.

#قائلي_الحق

قول كلمة الحق عند سلطان جائر هي مرتبة من مراتب الشهادة عند رب العالمين.#عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/h4J6ALiMSw — خالد بِن فدعُوس بِن بصيّص 🇸🇦 (@BudZack1) April 14, 2020

السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله.

ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا ” أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر”، مشيرا للنظام القمعي الذي يتبعه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

بالامس صور #عبدالرحيم_الحويطي هذا المقطع وعرف الكثيرين قصته

واليوم اجد خبر #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي

قتلوه وقالوا انه هاجم قوات جاءت تخرجه من داره وارضه

قتلوه لانه اراد العيش على ارضه ورفض تهجيره منها

كان فقط يريد العيش بأمان في بيته البسيط

حسبي الله وكفى pic.twitter.com/74hpbdpgYk — ❃•°˚🌸🍃زهرة 🍃🌸 ˚°•❃ (@slovan_queen) April 14, 2020

واتهم “الحويطي” السلطات السعودية في مقاطعه، بممارسة “إرهاب الدولة” بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

من جانبه علق الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود مستنكرا ما وصفه بإجرام السلطات السعودية:”استشهد اليوم اول شهيد سعودي دافع عن آدميته في حقه بعدم التنازل عن منزله وهو #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله واسكنه فسيح جناته”

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

استشهد اليوم اول شهيد سعودي دافع عن آدميته في حقه بعدم التنازل عن منزله وهو #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله واسكنه فسيح جناته، وذلك من أجل وصول #مبس للملك عبر اتمام الشروط الامريكية التي منها تنفيذ المشروع (الصهيو-سلماني) بمدينة #نيوم. — خالد بن فرحان آل سعود (@khaled_f_alsaud) April 13, 2020

وتابع موضحا وفق ما رصدته (وطن):”وذلك من أجل وصول #مبس للملك عبر اتمام الشروط الامريكية التي منها تنفيذ المشروع (الصهيو-سلماني) بمدينة #نيوم.”

وسيعمل مشروع “نيوم” الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وكان نشطاء، يعتقد أنهم من أبناء الحويطات، قد أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي للتعبير عن رفضهم الانتقال من أراضيهم تحت وسم #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم .

وتباينت الآراء بين من يناشدون الحكومة السعودية “إعادة النظر في قرار نقلهم من المنطقة”، وبين من يرى أن السلطات السعودية تمارس “التهجير القسري” و”الإرهاب” بحق سكان المنطقة الأصليين.

وأكد الفريق الأول دعمه لرؤية المملكة 2030 ومشاريعها التطويرية لكن عددا من مؤيديه “يرفضون فقط خطط ترحيلهم وترك ذكرياتهم خلفهم”.