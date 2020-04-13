ماذا لو كان هذا الطبيب في دولنا العربية.. “شاهد” هكذا شكر أمريكيون طبيبا مسلما اخترع جهاز تنفس صناعي

قدم العشرات من المواطنين الأمريكيين التحية إلى دكتور أمريكي من أصل باكستاني على مجهوده في اختراع جهاز تنفس صناعي، به إمكانية تسمح بأن يعمل عليه 7 مرضى في وقت واحد.

ونظم الأمريكيين، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، تظاهرة أمام منزل الدكتور سعود أنور، الذي أنهى دراسته الجامعية في كراتشي ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشكروه على ما صنع.

الدكتور سعود أنور (مسلم باكستاني) إخترع جهاز تنفس بامكانه أن يشتغل على 7 مرضى في آن واحد. الدكتور سعود أنور درس دراساته الجامعية بكراتشي بباكستان ثم أكمل بالولايات المتحدة الأمريكية.البارحة نظم الأمريكيون مسيرة الى بيته ليشكروه كما يظهر في الڤيديو.هنا الدكتور سعود أنور يشرح إختراعه:https://youtu.be/zpDRaAuMHX4هنا مجلة Connecticut العلمية تتكلم عن إختراعه:https://www.connecticutmag.com/the-connecticut-story/haar-simple-ventilator-hack-could-save-lives/article_c11aa156-6ea9-11ea-9b63-fbce332664a3.html Gepostet von Jalal Aaouita am Sonntag, 12. April 2020

وقال الموقع connecticutmag الأمريكي، إن الدكتور سعود أنور، اختصاصي أمراض الرئة وعمل في مستشفيات مانشستر وروكفيل تحرك بعد شكوى حاكم نيويورك أندرو كومو من قلة أجهزة التنفس الصناعي المخصصة لمرضى كورونا في الولاية.

وقال حاكم نيويورك في تصريح سابق: “نحن نحتاج إلى 30 ألف جهاز، في المقابل أرسلوا لنا 400 جهاز فقط”.

ودفعت قلة الأجهزة الدكتور سعود أنور إلى التحرك من أجل إيجاد بدائل محلية دون الاعتماد على الدعم المركزي من الحكومة الأمريكية، مستفيداً من ورقة بحثية قدمها باحثون في عام 2006 تضمنت مثل هذا المقترح.

وفي السياق ذاته ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 20 ألفاً و608، إثر تسجيل 1831 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية.

ووفقاً لمعطيات الجامعة، فإن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 530 ألفاً، إثر تسجيل 28 ألفاً و391 حالة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بكورونا عالمياً، تليها في الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفي الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وعلى صعيد الولايات، تأتي نيويورك في المرتبة الأولى بعدد الإصابات البالغ 181 ألفاً و825، تليها جارتها نيوجيرسي بـ8 آلاف و151، وميشيغان بـ23 ألفاً و605، ويبلغ عدد الوفيات في نيويورك 8650، ونيوجيرسي 2183، وميشيغان 1384، أمّا عدد المتعافين في عموم البلاد، فبلغ 32 ألفاً و110.

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هذا وأعلنت بلدية نيويورك الأمريكية، السبت، أن التعليم سيكون عن بعد طوال فترة إغلاق المدارس التي ستستمر لغاية سبتمبر/أيلول المقبل، حيث قال رئيس البلدية، بيل دي بلاسيو، في مؤتمر صحفي، إن “التعليم سيستمر عن بعد طوال فترة إغلاق المدارس لغاية سبتمبر المقبل”. وأضاف بلاسيو أن “هذا القرار ليس بالسهل لكنه صحيح”.

وأوضح أن توزيع الأجهزة الضرورية للتعليم عن بعد على التلاميذ، سيجري لغاية أواخر أبريل/نيسان الجاري، مؤكداً أن “هذا القرار سيساعد على إنقاذ حياة أعداد كبيرة من الناس”.

يذكر أن الإحصاءات تكشف تصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالمياً بـ20 ألفاً و64، بينما حلت إيطاليا ثانياً بـ19 ألفاً و468، وإسبانيا ثالثاً بـ16 ألفاً و353، ثم فرنسا رابعاً بـ13 ألفاً و197، وبريطانيا خامساً بـ9 آلاف و875.

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