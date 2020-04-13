فيديو سيجلط “التائهين في الأرض”.. محافظ المهرة اليمنية يشكر السلطان هيثم بن طارق ويوجه له هذه الرسالة

في تصريحات تعكس حقيقة الدور العُماني في اليمن وما تقدمه السلطنة من مساعدات على كافة الأصعدة، للشعب اليميني بخلاف ما يروج إعلام السعودية والإمارات عن مخططات خبيثة للسلطنة في اليمن، توجه محافظ المهرة اليمنية محمد علي ياسر بالشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق والشعب العماني بعد إرسال السلطنة قافلة مساعدات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وفي هذا السياق تسلمت السلطات المحلية في محافظة المهرة اليمنية قافلة مساعدات مقدمة من سلطنة عمان بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وتضم 107 شاحنات تحمل 24400 سلة غذائية.

وقافلة المساعدات الرمضانية هذه تنفذها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وستوزع على مديريات محافظة المهرة.

من جانبه قال محافظ المهرة محمد علي ياسر إن سلطنة عمان كانت ولا تزال هي السباقة في عمل الخير في محافظة المهرة في أمور كثيرة.

كما قدم الشكر لسلطان عمان والشعب العماني على ما يقدمانه لمحافظة المهرة واليمن عموما.

وكانت سلطنة عمان بدأت في يناير الماضي بتسيير جسر جوي إغاثي للمواطنين اليمنيين في جزيرة سقطرى عبر الهيئة العامة للأعمال الخيرية.

وسير سلاح الجو السلطاني العُماني 10 طائرات تحمل مواد غذائية إلى الجزيرة التي تعرضت لأحوال جوية سيئة خلال الفترة الماضية.

كما أنه ومنذ بدء الحرب التي شنّها التحالف السعودي الاماراتي على اليمن، استقبلت سلطنة عمان مئات المصابين اليمنيين وقدّمتهم العلاج لهم في مستشفياتها، وساهمت في نقل آخرين للعلاج خارج السلطنة.

يشار إلى أنه قبل أيام رحبت سلطنة عُمان بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار في اليمن.

ودعت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، جميع الأطراف اليمنية الاستفادة من هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وأعربت السلطنة عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت السلطنة دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن في الجمهورية اليمنية.