كويتي يقع في شرّ أعماله .. الناس منشغلون بـ”كورونا” وهو منشغل بسهرات حمراء مقابل 100 دينار!

وقع مواطن كويتي في شر أعماله، حيث دأب على إحياء السهرات ودعوة الفتيات لها، في الوقت الذي تتجنّد فيه كلّ الجهات في الكويت لمواجهة وباء كورونا .

وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني كويتي فإنّ فتاة تلقت اتصالات ورسائل من شخص حرضها على الفسق والفجور بدعوتها وصديقتها إلى حفلة خاصة مقابل 100 دينار، إلا أنها رفضت تلبية طلبه.

وتمادى ذلك الشخص في وقاحته وألح عليى الفتاة باتصالات عدة سببت لها إزعاجاً، ما اضطرها إلى التوجه إلى المخفر لتقديم شكوى بحقه. بحسب صحيفة “الراي”

وأبلغت الفتاة الأمنيين بما حصل معها، وزودتهم برقم هاتف الشخص، وتم ضبطه، وإحضاره للمخفر، وبمواجهته لم ينكر الاتهام المنسوب إليه.

وتقرر احتجازه المتهم بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الإثنين، تأكيد إصابة 66 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات 1300 حالة، فيما تم تسجيل حالة الوفاة الثانية، و8 حالات شفاء .