فيديو مُرعب لعراقية قررت إنهاء حياتها بطريقة بشعة وزوجها يشاهد بكل برود دون أن يتحرك من مكانه!

ضجّت صفحات مواقع التواصل في العراق بحادثة مأساوية من نوعها، حدثت مع شابة عراقية عمرها 20 عاماً في مدينة النجف، حيث تعرضت الشابة لحروق بالغة في كافة أنحاء جسدها، بعد أن أقدمت على إضرام النار في نفسها للتخلص من ظروف حياتها الصعبة، ولكن شاءت الأقدار أن تظل على قيد الحياة ولكن بوضع صحي يرثى له.

وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للفتاة رصدته (وطن) وهي تضرم النار في جسدها، إلى أن تدخل رجل مسن ليطفئ النيران التي اشتعلت بها.

this hurts me so much, and i hope from the bottom of my heart that hey yoe okay💔🤲🏻 #ملاك_حيدر_الزبيدي pic.twitter.com/eJlWaXAS9G — محمد الدبيان 🌕 (@7_qlqo) April 12, 2020

وبعدها انتشر مقطع فيديو آخر لنفس الفتاة، ولكن هذه المرة من المستشفى، وهي تصرخ ألما بسبب الحروق البالغة التي أكلت جسدها.

A girl born in 2000 (she’s barley 20) was burned by her family’s husband in Najaf. They have been restricting her from seeing her parents for the past 8 months. Upon justifying their actions they are saying “we are the sons of a commander no one can touch us” #ملاك_حيدر_الزبيدي pic.twitter.com/3nRRs7P2DU — Tara Shwani (@tara_burhan) April 12, 2020

الأمر الذي فجّر حالة من التضامن الكبير معها من قبل النشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

I can’t get her scream out of my mind he burned her alive!!! WHAT IS GOING ON !!WHAT THE HELL IS HAPPENING!!!#ملاك_حيدر_الزبيدي pic.twitter.com/OmN3peoylk — Lana Hassan🧚🏻‍♀️ (@LanaHas82462718) April 12, 2020

والقصة المتداولة توضح أن الشابة التي تدعى “ملاك” والتي تعرضت للحروق، هي امرأة متزوجة، وما حدث لها جاء إثر شجار نشب بينها وبين زوجها، بعد تعنيفه لها وضربها بشكل مبرح، وحرمانها من زيارة منزل أهلها لأكثر من 8 شهور متواصلة، لتضيق بها السبل وتقدم على حرق نفسها.

#ملاك_حيدر_الزبيدي

An arrest warrant was issued for the colonel and his entire family pic.twitter.com/GY5fC5soMO — Awrah alalawi official_ عُوْرَة 🇮🇶🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@3J95Cl26f1WZ5c0) April 13, 2020

والمذهل بحسب ما قالت مواقع اخبارية وصفحات الكترونية، بأنه خلال اشتعال النيران في جسد الفتاة، وقف الزوج متفرجاً لما يحدث دون أي حراك، حتى تدخّل والدة وقام بإطفاء الحريق ونقل الفتاة “ملك” زوجة ابنه إلى المستشفى.

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية العراقية بأن قائد الشرطة بمحافظة النجف العميد فائق الفتلاوي أطلع الوزير على الإجراءات المتخذة بحق الزوج، بسبب تعنيفه لزوجته ودفعها للانتحار دون تقديم المساعدة لها.