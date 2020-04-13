فيديو مُرعب لعراقية قررت إنهاء حياتها بطريقة بشعة وزوجها يشاهد بكل برود دون أن يتحرك من مكانه!
ضجّت صفحات مواقع التواصل في العراق بحادثة مأساوية من نوعها، حدثت مع شابة عراقية عمرها 20 عاماً في مدينة النجف، حيث تعرضت الشابة لحروق بالغة في كافة أنحاء جسدها، بعد أن أقدمت على إضرام النار في نفسها للتخلص من ظروف حياتها الصعبة، ولكن شاءت الأقدار أن تظل على قيد الحياة ولكن بوضع صحي يرثى له.
وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للفتاة رصدته (وطن) وهي تضرم النار في جسدها، إلى أن تدخل رجل مسن ليطفئ النيران التي اشتعلت بها.
وبعدها انتشر مقطع فيديو آخر لنفس الفتاة، ولكن هذه المرة من المستشفى، وهي تصرخ ألما بسبب الحروق البالغة التي أكلت جسدها.
الأمر الذي فجّر حالة من التضامن الكبير معها من قبل النشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والقصة المتداولة توضح أن الشابة التي تدعى “ملاك” والتي تعرضت للحروق، هي امرأة متزوجة، وما حدث لها جاء إثر شجار نشب بينها وبين زوجها، بعد تعنيفه لها وضربها بشكل مبرح، وحرمانها من زيارة منزل أهلها لأكثر من 8 شهور متواصلة، لتضيق بها السبل وتقدم على حرق نفسها.
والمذهل بحسب ما قالت مواقع اخبارية وصفحات الكترونية، بأنه خلال اشتعال النيران في جسد الفتاة، وقف الزوج متفرجاً لما يحدث دون أي حراك، حتى تدخّل والدة وقام بإطفاء الحريق ونقل الفتاة “ملك” زوجة ابنه إلى المستشفى.
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية العراقية بأن قائد الشرطة بمحافظة النجف العميد فائق الفتلاوي أطلع الوزير على الإجراءات المتخذة بحق الزوج، بسبب تعنيفه لزوجته ودفعها للانتحار دون تقديم المساعدة لها.