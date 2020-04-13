“ترك الحمار وأمسك بالبردعة”.. ضاحي خلفان يتطاول على نائب شيتي الإماراتي ويتوعده بالمقصلة!

على خطى المثل العربي “ترك الحمار وأمسك بالبردعة”، شن قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، هجوماً على مواطنه خليفة بطي المهيري نائب رجل الأعمال الهندي الهارب من الإمارات بعد نهبه لستة مليارات دولارات من بنوكها، قبل أن يتراجع ويحذف تغريداته كلها على ما يبدو جراء تحذيرات جاءت له من السلطات الإماراتية.

وكتب خلفان، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن” لكنه عاد وحذفها بعد أن تأكد ان المهيري موجوداً في الإمارات : “خليفة بطي المهيري.. إن كنت فعلا من آل أبو مهير فعد إلى الوطن ليس منا من يهرب عن وطنه مهما كان الأمر… ارجع حتى ولو كان رأسك سيوضع تحت المقصلة”.

وفي تغريدة أخرى، نشر خلفان صورة للمهيري، معلقاً عليها بالقول: “الأخ خليفة المهيري يموت ولا يهرب من أرضه”.

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وفي تغريدة ثالثة قال خلفان: “كل من يقول انا من آل بومهير…والله اننا لنسحب الاعتراف به اذا كان عليه شئ في الإمارات وغادرها…..قف في ساحة العدالة اذا انت برئ…ارفع رأسك…واذا كنت مذنبا فتقبل ما يقع عليك من مسؤولية في ارضك”.

وبعد أن أثار ضاحي خلفان جدلاً واسعاً في تغريداته عاد وقال (خليفه بطي موجودا…وليس كما يشاع….المهيري ومن ينتمي لآل ابو مهير لايمكن الا ان يبقى على هذه الأرض).

خليفه بطي موجودا…وليس كما يشاع….المهيري ومن ينتمي لآل ابو مهير لايمكن الا ان يبقى على هذه الأرض…. https://t.co/FGGPhbDzgl pic.twitter.com/aWeNbfK4NV — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 13, 2020

هذا وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدات خلفان، مستنكرين التهديدات التي أطلقها بحق رجل الأعمال الإماراتي، متجاهلاً في ذات الوقت قضية الهارب الهندي، خاصة في ظل الحديث عن تورط مسؤولين كبار بالقضية.

كيف حكمت على الرجل انه هرب من الوطن.. ممكن هناك مسببات حالت بينه وبين فرصه الرجوع للوطن.. الوطن غالي ولا يتمنى اي مخلوق الهروب منه والوطنيه في الدم وليست شعارات 🙏 — علي بن علي 💯 (@TOuae) April 13, 2020

الله هداك أبو فارس … تقول له مقصله و تريده يرجع ! — Anwar Bothar (@AnwarBudhar) April 13, 2020

وطنكم تابع لساحل عمان ، ارجعوا لوطنكم عمان حتى ولو وضعكم النظام العماني تحت المقصله — ابراهيم الحمدي (@path_future) April 13, 2020

لا والله ألف لحيه ولا لحيتي

إن كان فيها مقصله 😂😂😂 — عبداللَّه ابن السّعد 💫‏ (@__________ARM__) April 13, 2020

يأتي ذلك إثر الفضيحة المالية، التي كشفتها صحيفة “بلومبرغ”، والتي ارتبطت بشركة فينابلر، وشركة إن إم سي هيلث الإماراتية المتعثرة التي أسسها رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم د. “بي آر شيتي”.

وتسببت الفضيحة في هزة اقتصادية قوية لأبو ظبي وتعليق أسهم NMC منذ فبراير الماضي، وإزالتها من مؤشر المملكة المتحدة القياسي، حيث تكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.

وفي وقت سابق، قالت شركة «إن إم سي هيلث» إن خليفة بطي المهيري، رجل أعمال إماراتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، استقال من مجلس الإدارة، بعد أن قامت جهات تنظيمية بريطانية بتفحص أوضاع الشركة عقب أنباء بأن الملياردير الهندي ب.ر. شيتي، مؤسس «إن إم سي» ورئيس مجلس إدارتها لم يفصح بدقة عن حصته فيها.

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