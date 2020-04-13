“احنا اخواتك النشميات اللي بندير الأزمات”.. “شاهد” رسالة الحاجة “أم علاء” لملك الأردن تشعل المواقع

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن ولاقى تفاعلا واسعا، سيدة أردنية تتحدث عن الأوضاع الحالية، وترسل برسالة للملك الأردني عبدالله الثاني.

وبحسب ما رصدت (وطن) بدأ مقطع الفيديو والسيدة تقوم بصناعة الخبز على فرن يدوي مصنوع من “الطين” وبعدها بدأت بالحديث التالي: “أنا أختكم أم علاء من الرمثة، حبيت بهذا اليوم الفضيل والصباح الجميل أصبح على وطننا وقائدنا سيدنا أبو حسين الله يطوّل بعمره”.

وتابعت المواطنة أم علاء في حديثتها: “وأقول لسيدي أبشر لعينيك، احنا بنرد على خطابك بمقدرتنا، وبهمة الله وبهمتك رح نتجاوز هذه المحن”.

وواصلت: “احنا بهمة الله وبهمتك سوف نتجاوز هذه المحن، و إحنا شعب ما بنهين ولا بنلين، إحنا أخواتك الأردنيات، إحنا اللي بندير الأزمات، إحنا النشميات الفاخرات، بنفخر فيك، افخر فينا إحنا الأردنيات، إحنا الأمهات إحنا لسنا المنجبات فقط، إحنا المربيات، إحنا اللي بنربي الأجيال”.

وأضافت: “تحية لسيدنا وتحية للجنود البواسل، تحية للأمهات، تحية لكل المرتبات الأمنية والدفاع المدني والقوات الخاصة ومرتبات وزارة الصحة”.

وقالت أم علاء في رسالة للملك الأردني: “واحنا بنقول لسيدنا إن شاء الله رح تمر هذه المحن، ورح تمرّ هذه الكرب عن المسلمين، ورح يرجع ولادنا على مدارسهم وبناتنا رح يرجعن يلبسن المراييل ويزينوا شوارعنا”.

وتابعت: “ولادنا رح يرجعوا لوظايفهم ولجامعاتهم”.

وزادت: “حبيت يا سيدنا لو إنك قريب عليّ اليوم ونفطر أنا وياك من خبزات أختك أم علاء”. وزادت: “بنوكل الخبز بدقة وزيت ولا بنهين ولا بننذلل الغير”.

وأضافت: “إحنا مستعدين ناكل الخبز الحاف من صنع ايدينا وصنع رجالنا، ولا نتذلل لأحد، وان شاء الله رح تمر هالأزمة على خير ونتلاقى إحنا وياكم على خير لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله”.

ونشر الناشط الأردني “رامي الشوبكي” مقطع الفيديو الخاص بالسيدة معلقاً بالتالي: “ما لم يظهر على قناة رؤيا” في انتقاد منه لقيام القناة فيما مضى بتصوير حال العمال المياومين والذين خرجوا ليتحدثوا عن سوء الأوضاع وتردي الظروف المعيشية في ظل حظر التجوّل، وأن الحاجة التي بمقطع الفيديو توصل رسالة صمود غير تلك التي حاولت القناة إيصالها.

ولقي مقطع الفيديو استحسان العديد من النشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث تمنوا بدوام الخير والسعادة للمواطنة أم علاء، داعين الله أن تمر الأزمة بأسرع وقت.

يسعد قلبها النشميه

الله يحميكم جميعا — yosef yaseen (@bitofheart) April 11, 2020

ربي يسعدها ويحميها، هاي هي امهاتنا الي علمونا على الشموخ والعزه والصمود ربي يطول بعمرك يا حجه — Waleed (@wsukarii) April 11, 2020

أما المغرّد “هاني” فقد ردّ على الناشط الذي حمّل مقطع الفيديو وأشار لقناة رؤيا، حيث قال: “طول عمرها رؤيا مع الوطن ومصالحه، الآن صارت إعلان العدو؟”

طول عمرها رؤيا مع الوطن ومصالحه هسا صارت اعلام العدو؟

علشان هالمرة صار عندهم سقف مرتفع من المهنية في الإعلام! — هاني (@mo0ody2015) April 10, 2020

وتابع هاني في تعليقه: “علشان هالمرة صار عندهم سقف مرتفع من المهنية في الإعلام؟”.

يُشار إلى أن الأردن يعيش ظرفا استثنائيا صعبا مثله مثل دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوله لوباء عالمي تسبب بشلل العالم.

هذا وسجلت وزارة الصحة الأردنية حتى هذه اللحظة 389 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.