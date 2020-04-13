هل ضرب الفيروس الجيش الكويتي؟.. تفاعل واسع مع وفاة ضابط كبير بكورونا وقلق كبير بشأن العدوى

أعلنت وسائل إعلام كويتية وفاة ضابط كويتي بارز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ما تسبب بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت تخوفا من انتشار الفيروس في صفوف الجيش الكويتي رغم أن السلطات أعلنت أن الضابط أصيب بالفيروس أثناء أدائه لمهمة رسمية في فرنسا.

وفي التفاصيل قال حساب “أمن محاكم” إن الضابط الكويتي العميد “نافع الخليفة المطيري” توفي في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، متأثرا بإصابته بـ”كورونا”.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



رحم الله العميد ركن #نافع_الخليفة المطيري الذي توفي متأثراً بإصابته بـ #فيروس_كورونا



نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعل

قبره روضة من رياض الجنة pic.twitter.com/ddzqVtd7Ab — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 13, 2020

وأوضح أن الضابط “المطيري”، كان في العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، بسبب إصابته بفيروس “كورونا” عندما كان في مهمة عسكرية في باريس.

وتفاعل العديد من النشطاء مع وفاة الضابط الكويتي نافع الخليفة داعين الله أن يرحمه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما عبر آخرون عن قلقهم وتخوفهم من احتمالية انتقال الفيروس لعناصر أخرى داخل الجيش الكويتي.

من جانبه نعى رئيس مجلس الأمة الكويتي، “مرزوق الغانم”، الضابط “المطيري” قائلا: “خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الخليفة المطيري بوفاة ابنهم العميد ركن المهندس نافع الخليفة المطيري بعد إصابته بفيروس كورونا، ونسأل الله جلت قدرته أن يرحم الفقيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الخليفة المطيري بوفاة ابنهم العميد ركن المهندس نافع الخليفة المطيري بعد إصابته بفيروس كورونا، ونسأل الله جلت قدرته ان يرحم الفقيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) April 13, 2020

وحالة الوفاة هذه هي الثانية بـ”كورونا” في الكويت، اليوم الإثنين، حيث توفي أيضا كويتي يبلغ من العمر 50 عاما، متأثرا بإصابته بالفيروس.

هذا وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت إلى 1300، بينها حالتا وفاة، و150 حالة تعاف.

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و867 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا.

بينما تعافى ما يزيد على 434 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.