الوضع بالسعودية خرج عن السيطرة وتسجيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي

يبدو أن الأمور في المملكة العربية السعودية قد وصلت مرحلة خطيرة وأن الأمور خرجت عن السيطرة، حيث أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، اليوم الاثنين، تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليترفع إجمالي الحالات إلى 4934 حالة.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر اليومي حول مستجدات كورونا، إن هناك “6 وفيات جديدة والإجمالي يصل إلى 65 حالة”، لافتاً إلى شفاء 44 حالة جديدة ليبلغ العدد 805”.

وأضاف: “نتوقع استكشاف المزيد من الحالات مع التوسع في عمليات الفحص”، مشيرا إلى أن الوزارة توصي باستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء.

ونظرا لخطورة الوضع بالمملكة وانتشار دائرة اتساع المرض، أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض منع التجول الكلي، على مدار 24 ساعة، في عدد من المدن الرئيسية منذ 6 أبريل الجاري، في إجراء لمكافحة فيروس كورونا.

وفرضت الداخلية السعودية منع التجول الكلي على مدار 24 ساعة، في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

كما فرضت الداخلية السعودية منع ممارسة العمل في أي أنشطة تجارية باستئثناء بعض المرافق الحيوية من بينها المرافق الصحية والصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية.

وأعلنت السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و867 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 434 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.