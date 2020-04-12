“يا مال الوهم، انقلعوا” .. “الدويلة” يردّ بقوّة على الهجوم السعودي-الإماراتي على الكويت

” يامال الوهم ..انقلعوا”، هكذا ردّ المحامي والسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة على الحملة السعودية – الإماراتية الممنهجة ضد الكويت .

وكان الكاتب السعودي المقرّب من النظام تركي الحمد هاجم دولة الكويت واتهمها بأنها غارقة في الفساد، لينضمّ إليه لاحقاً مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله.

وقال “الدويلة” في تغريدةٍ بــ”تويتر”: هناك حملة ممنهجة في التويتر ضد الكويت من قبل اقلام محسوبه على انظمة خليجيه وشقيقه فماذا عملت الكويت او مؤسسات مجتمعها المدني بحيث جلبت كل هذا الحقد الاسود ضدها”.

وتابع: “جوابي بكل وضوح ان ذنب الكويت كان فقط نجاح حكومتها في اصعب معضله يواجهها العالم وثقة شعبها بنظامه. يامال الوهم ..انقلعوا”.

هناك حملة ممنهجة في التويتر ضد الكويت من قبل اقلام محسوبه على انظمة خليجيه و شقيقه فماذا عملت الكويت او مؤسسات مجتمعها المدني بحيث جلبت كل هذا الحقد الاسود ضدها جوابي بكل وضوح ان ذنب الكويت كان فقط نجاح حكومتها في اصعب معضله يواجهها العالم وثقة شعبها بنظامه

يامال الوهم ..انقلعوا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 11, 2020

وأثار “الحمد” غضب الكويتيين بعدما نشر تغريدةً قال فيها إن “مشكلة الكويت انها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل ١٩٨٥، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى”.

وأضاف الكاتب السعودي أن “كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد، وان الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد”.

مشكلة الكويت، وليعذرنا أهلنا في الكويت، انها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل ١٩٨٥، ونجومية عبدالحسين عبدالرضى، ولكن كل ذلك انتهى..كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد..الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 9, 2020

أما مستشار محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله فقال في تغريدةٍ خبيثة: “هل هناك علاقة بين انتشار الفساد في الكويت وتراجع النموذج الكويتي وتغلغل الاخوان في مفاصل الدولة ومجلس الامة وصعود نفوذهم في المجتمع الكويتي؟”.

سؤال يستحق النقاش. هل هناك علاقة بين انتشار الفساد في #الكويت وتراجع النموذج الكويتي وتغلغل الاخوان في مفاصل الدولة ومجلس الامة وصعود نفوذهم في المجتمع الكويتي؟ https://t.co/3kKbTgBSRG — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 11, 2020

واستغرب مغرّدون الهجوم المتزامن بين عبدالخالق عبدالله وتركي الحمد على دولة الكويت واتهامها بالفساد، مشيرين إلى أنّ هجمومها لا يتمّ إلا بتعليماتٍ عليا من بلديهما .