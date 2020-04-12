هند القحطاني تنشر فيديو وتقول: لهذا يحبونني في السعودية!

ردت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، على الاتهامات التي طالتها بأنها تلجأ إلى التعري والإغراء والإثارة من أجل الشهرة، استنادا إلى بعض الفيديوهات المنتشرة لها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقدم إعلانات بملابس جريئة.

وخرجت القحطاني في فيديو وثقته على حسابها في “سناب شات”، وتناقلته الصفحات المهتمة بالمشاهير، قائلة: “أنا لبسي مو سبب شهرتي .. أنا ألبس مثلي مثل أي امرأة .. ما تجاوزت الحد ولبسي عادي”.

وتابعت: “أنا شهرتي لأني الناس يحبوني في السعودية كوني أم عزباء –مازر سنجل- عندي 4 أطفال ومستقلة وقائمة بشؤوني وشؤون أطفالي في الغربة.. والعالم حابيني وحابين يومياتي وحابين يشوفوني .. أبناء بلدي السعوديين حابيني وحابين يشوفوني أنا وأطفالي .. هذا سبب شهرتي”.

وأردفت القحطاني: “أما إنك تيجي تتهمني وتلمح بأني أنا أسوي أشياء مو كويسة عشان كدا اشتهرت لا أسمح”.

وكانت مواطنة سعودية تدعى أروى عمر، قامت قبل أيام ببث فيديو على حسابها، وصفت خلاله هند القحطاني بـ”عجوز النار”، متهمة إياها بالغرور واللجوء للتعري والإغراء.

وقبل ايام نشرت “القحطاني” فيديو إعلاني “مثير” لماركة ملابس، وقد أظهرت صدرها بطريقة فاضحة، الامر الذي دفع المتابعين لشنَ هجوم عليها .