أعطني ملك بالعالم أو حاكم فعل هذا الأمر.. “شاهد” هذا ما قالته شمس الكويتية بحق الأردن والملك عبدالله

نشرت الفنانة الكويتية “شمس” مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية بتويتر لاقى تفاعلا واسعا من قبل الأردنيين، تتحدث فيه عن المملكة الأردنية وتصف الأوضاع فيها، خلال استضافتها في احدى البرامج التلفزيونية.

وقالت “شمس” بحسب مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن): “بس أشوف دول ثانية لا تمتلك ثروات، لكن حكوماتها تحاول قدر الإمكان إنها تمشيلهم الحال، مثل الأردن”.

وتابعت الفنانة الكويتية في حديثها للمذيع: “أعطيني ملك في العالم أو حاكم بلد لا يوجد فيها أي مصدر من مصادر الرزق وكيف معيّش شعبه بهذا الرقي”.

وأضافت مشيدة بالشعب الأردني:”أنظف عاصمة بالعالم ، أرتب بلد، أعلى تعليم، صحة سكن أمن أمان”.

وزادت شمس: “واحد مثل ملك الأردن ما عنده موارد بالدنيا، ما في شيء، ومخلي شعبه بهذه الرفاهية والتقدير وجوائزهم أعلى جوائز عربية”.

ولاقت تصريحات شمس الكويتية استحسان العديد من المتفاعلين عبر تويتر، حيث أشادوا بما قالته وبالمملكة الأردنية وأثنوا على كلامها بهذا الصدد.

اتفق معج شمس بكل حوارج 👌 — محمد (@ameer_al_andlos) April 12, 2020

Bravo — Amina2020 (@Amina20204) April 12, 2020

فيما كان لمغرد آخر وجهة نظر أخرى، حيث أوعز بأن الأردن يعيش ظروفا جيدة لأنه لا يوجد به موالين لإيران وللخميني على حد قوله.

بالمختصر لان مافيه موالين الخاميني النجس .. الخليج كان كامل مافيه اي حاله غير لمن جونا مالعين الوالدين من ايران — فِ.الشاَعري #بطل_الدوري (@zhz_2013) April 12, 2020

وتابع المغرّد في تعليقه: “الخليج كان كامل ما فيه أي حالة إصابة غير لما أجونا من إيران”.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية تعيش حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي، وفق قرارات الحكومة الأردنية المتبعة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما بلغ عدد الإصابات الكلي بالفيروس في كافة محافظات المملكة حتى اللحظة وبحسب آخر تصريح لوزارة الصحة الأردنية، 381 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

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