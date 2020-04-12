“ويسكي وإطلاق نار”.. “شاهد” ماذا يجري في شوارع الرياض تزامناً مع حظر التجول
تداول نشطاء السوشيال ميديا، فيديو يفضح ما يجري في شوارع العاصمة السعودية، وظهر بالفيديو مجموعة من الشباب يتباهون بحمل السلاح، ويقومون بإطلاق النار في أحد شوارع الرياض.
ولم يكتفِ هؤلاء الشباب بخرق حظر التجول، بل قاموا بتصوير أنفسهم وهم يفعلون ذلك، ونشروا الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وظهروا بفيديو آخر وهم يشربون “الويسكي”.
شاهد أيضاً: “أنا من زمان مارقصت”.. “شاهد” كيف علمت مودل روز صديقها “الشاذ”…
وتداول المغردون تلك المقاطع الفاضحة، وطالبوا السُلطات بسرعة القبض عليهم.
واعتنق ناشط باسم “الفرج قريب” نظرية المؤامرة، فغرد: “اعتقد هذي الظاهرة التى غريبه على مجتمعنى مدعومه خارجين كل يوم طالع واحد يعارض الأوامر الملكية السامية”.
ووافقته الرأي الناشطة إيفا، وكتبت: “هؤلاء وغيرهم لديهم خطط معاديه وأجندة من خارج البلاد لأن هذه التصرفات وفي مثل هذا التوقيت تدل دلاله واضحة على أن أحد يعطيهم أوامر للقيام بأعمال تخل بالأمن والاستقرار أتمنى من كل قلبي أن يقبض عليهم ويشهر بهم ويؤخذ بصماتهم إن كانو أجانب ويتم تسفيرهم لغير رجعة للأبد”.
وبدت الصدمة ظاهرة على المُغرد “أحمد عُمر” حين تفاجأ بوجود سلوكيات كهذه في شوارع الرياض، وكتب: “هذا في شيكاغو ولا عندنا حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وفسر مُغرد آخر، سلوك هؤلاء الشباب، بأن المال والقروض السهلة سبب انحرافهم، وكتب: “قصة قصيرة : اتوظفت اخذت قرض اشتريت سيارة وشوية سلاسل والبوم لبوب مارلي وسنوب دوق واشتريت بعد لبس لاعب سلة وسويت شعري جدايل وشربت ويسكي مع القايز ، خالفت النظام مسكتني الدورية و ( كفتتني ) في السجن ليتني تعوذت من الشيطان ومشيت صح كان في الوظيفة ومستمتع بسيارتي ومع اهلي الان “.
ولم تكن الحادثة الأولى التي أفرزها منع التجول في شوارع الرياض، فقد قام شخصين بانتحال صفة رجال الأمن، وكانوا يوقفون المارة، ويسلبون مابحوزتهم من نقود وممتلكات باستخدام سيارة سرقوها تحت تهديد السلاح.
كذلك، ألقت الشرطة بالرياض القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا حظر التجول، وقاموا بتوثيق مخالفتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
محرضين، من بلاد قريبة،