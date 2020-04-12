“ويسكي وإطلاق نار”.. “شاهد” ماذا يجري في شوارع الرياض تزامناً مع حظر التجول

تداول نشطاء السوشيال ميديا، فيديو يفضح ما يجري في شوارع العاصمة السعودية، وظهر بالفيديو مجموعة من الشباب يتباهون بحمل السلاح، ويقومون بإطلاق النار في أحد شوارع الرياض.

🔴بلاغ ضد مجموعة من الشباب يقومون بإطلاق النار من مسدس في أحد الشوارع الرياض كما يقومون بالتباهي بشرب "الويسكي" وتصوير أنفسهم ونشرها عبر وسائل التواصل‼️



آمل من الجهات المختصة توجيه من يلزم للقبض عليهم.@bip_ksa @kamnapp



pic.twitter.com/IqYtgAdCaT — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 12, 2020

ولم يكتفِ هؤلاء الشباب بخرق حظر التجول، بل قاموا بتصوير أنفسهم وهم يفعلون ذلك، ونشروا الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وظهروا بفيديو آخر وهم يشربون “الويسكي”.

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وتداول المغردون تلك المقاطع الفاضحة، وطالبوا السُلطات بسرعة القبض عليهم.

واعتنق ناشط باسم “الفرج قريب” نظرية المؤامرة، فغرد: “اعتقد هذي الظاهرة التى غريبه على مجتمعنى مدعومه خارجين كل يوم طالع واحد يعارض الأوامر الملكية السامية”.

اعتقد هذي الظاهرة التى غريبه على مجتمعنى مدعومه خارجين كل يوم طالع واحد يعارض الأوامر الملكية السامية — الفرج قريب (@malmutari1) April 12, 2020

ووافقته الرأي الناشطة إيفا، وكتبت: “هؤلاء وغيرهم لديهم خطط معاديه وأجندة من خارج البلاد لأن هذه التصرفات وفي مثل هذا التوقيت تدل دلاله واضحة على أن أحد يعطيهم أوامر للقيام بأعمال تخل بالأمن والاستقرار أتمنى من كل قلبي أن يقبض عليهم ويشهر بهم ويؤخذ بصماتهم إن كانو أجانب ويتم تسفيرهم لغير رجعة للأبد”.

هؤلاء وغيرهم لديهم خطط معاديه وأجندة من خارج البلاد لأن هذه التصرفات وفي مثل هذا التوقيت تدل دلاله واضحة على أن أحد يعطيهم أوامر للقيام بأعمال تخل بالأمن والاستقرار أتمنى من كل قلبي أن يقبض عليهم ويشهر بهم ويؤخذ بصماتهم إن كانو أجانب ويتم تسفيرهم لغير رجعة للأبد — إيفا 🇸🇦 🇸🇦MBS♥️ (@K7271ESEpNfUdrb) April 12, 2020

وبدت الصدمة ظاهرة على المُغرد “أحمد عُمر” حين تفاجأ بوجود سلوكيات كهذه في شوارع الرياض، وكتب: “هذا في شيكاغو ولا عندنا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

هذا في شيكاغو ولا عندنا

حسبنا الله ونعم الوكيل — Ahmed Omar🇸🇦🇦🇪🇧🇭🇪🇬🇱🇾 (@blackbook4444) April 12, 2020

وفسر مُغرد آخر، سلوك هؤلاء الشباب، بأن المال والقروض السهلة سبب انحرافهم، وكتب: “قصة قصيرة : اتوظفت اخذت قرض اشتريت سيارة وشوية سلاسل والبوم لبوب مارلي وسنوب دوق واشتريت بعد لبس لاعب سلة وسويت شعري جدايل وشربت ويسكي مع القايز ، خالفت النظام مسكتني الدورية و ( كفتتني ) في السجن ليتني تعوذت من الشيطان ومشيت صح كان في الوظيفة ومستمتع بسيارتي ومع اهلي الان “.

قصة قصيرة : اتوظفت اخذت قرض اشتريت سيارة وشوية سلاسل والبوم لبوب مارلي وسنوب دوق واشتريت بعد لبس لاعب سلة وسويت شعري جدايل وشربت ويسكي مع القايز ، خالفت النظام مسكتني الدورية و ( كفتتني ) في السجن ليتني تعوذت من الشيطان ومشيت صح كان في الوظيفة ومستمتع بسيارتي ومع اهلي الان . — 🇸🇦خارج السرب🇸🇦 (@al3afwi1) April 12, 2020

ولم تكن الحادثة الأولى التي أفرزها منع التجول في شوارع الرياض، فقد قام شخصين بانتحال صفة رجال الأمن، وكانوا يوقفون المارة، ويسلبون مابحوزتهم من نقود وممتلكات باستخدام سيارة سرقوها تحت تهديد السلاح.

كذلك، ألقت الشرطة بالرياض القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا حظر التجول، وقاموا بتوثيق مخالفتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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