“أنا من زمان مارقصت”.. “شاهد” كيف علمت مودل روز صديقها “الشاذ” الرقص الخليجي!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد مثير للجدل للفاشينيستا السعودية مودل روز.

حيث واصلت مودل روز جرأتها عبر “سناب شات”، ونشرت فيديو لها وهي تُعلم مُدرب الرقص الخاص بها، الرقص الخليجي.

ويبدو أن مودل روز نسيت وضع مساحيق المكياج التي تُخفي حقيقة شكلها، حيث بدت بالفيديو بلونها وشكلها الطبيعي.

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وتعالت أصوات ضحكات مودل روز بالفيديو وهي تُدرب مُدربها، ثم اقتربت من الكاميرا وقالت: “أنا من زمان مارقصت خليجي، نسيت كيف”.

وأثارت مودل روز غضب إحدى المُتابعات، والتي تحمل اسم “ساندريلا”، إذ هاجمت مودل روز قائلة: “لوكان عند البعض عقل كان أنكروا فعلها ووجهوا كلمه تفيدها وتفيد المجتمع لإنه فعلها مايمثل لادوله معينه ولا قبيله ولا عالم فعلها يمثلها شخصياً التعميم لغة الجُهلاء يامن اصطفاكم الله ونزهكم من النقائص…!”.

وأضافت سندريلا: “والله يافي سعوديين وسعوديات يوطوا الراس لسابع أرض بس مااحد ذكر ولا نسب فعلهم للسعوديه لانهم مايمثلوا إلا نفسهم متى الأغبياء يتثقفوا شوي”.

ورجح النشطاء والمُعلقين أن مُدرب الرقص الخاص بها مثلي الجنسية، وعلق ناشط باسم أبها:”ماتطلع الا مع مثليين هذولا الماسونية وعمايلها”.

كذلك كتبت فتاة عراقية تُدعى زينة: “يعني خلصت الناس تروح تعيش مع شخص شاذ لا حول الله ياربي شي مُحزن”.

واعتادت مودل روز إثارة الضجة من حين لآخر بجرأتها التي تُخالف مُجتمعها، وآخرها حين ظهرت تستخدم ظهر صديقها لعمل التمارين الرياضية خلال الحجر المنزلي، ما دفع المُتابعين لسؤالها “ماذا حدث بعد التمرين”، قبل أن يتبين أن صديقها شاذ أصلاً بحسب المُتابعين.

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