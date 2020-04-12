“شاهد” غضب في سلطنة عمان بعد جريمة قتل بحق رجل وزوجته ارتكبها وافد بطريقة وحشيّة!

أكدت شرطة عمان السلطانية صباح الأحد وقوع جريمة قتل في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.

وذكرت الشرطة في تغريدة بـ”تويتر” أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وقوع جريمة قتل في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، ولا تزال التحقيقات جارية في معرفة تفاصيل الواقعة.



وتُهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع عدم تداول الأخبار المغلوطة حتى يتم استكمال التحقيقات في الحادثة. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 12, 2020

وبينما أهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع عدم تداول الأخبار المغلوطة حتى يتم استكمال التحقيقات في الحادثة، ذكر مغرّدون عُمانيون أن الضحية أستاذ عُماني فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة، والجاني من العمالة الوافدة.

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وعبّر المغرّدون العُمانيون عن غضبهم من تصرفات العمالة الوافدة، مشيرين إلى أنّ هذه ليست اوّل جريمة ترتكب بتسجيل وافدين.

لم نكاد ننسى جريمة بدية حتى اصبحت اليوم جزيرة مصيرة على جريمة بشعة راح ضحيتها سالم الوهيبي وزوجتة التى تعاني من إصابات خطيرة نسأل الله لها الشفاء العاجل والمؤشرات الأولية تتجة نحو العمالة الوافدة التي تشكل الخطر الأكبر على مجتمعنا pic.twitter.com/VXw0ipRa24 — حمد الوهيبي (@alwahibi880) April 12, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل نطالب بـ #القصاص_لمجرم_مصيرة

ولكل من تسول نفسه بالعبث بأرواح الناس#نخبة_مغردي_عمان pic.twitter.com/0wnUxOGIA2 — سلطان العماني 🇴🇲58K🇴🇲 (@sultanomani) April 12, 2020

#جريمة_قتل_في_ولاية_مصيرة راح ضحيتها الأستاذ سالم هدوب الوهيبي أحد أبرز شباب الجزيرة ، تربوي و رائد اعمال و من المشهود لهم بحسن الخلق ، نسأل الله الرحمة و المغفرة للفقيد و الشفاء العاجل لزوجته.#القصاص_لمجرم_مصيرة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بحياة الناس . — Hamed Salim AL-Junaibi (@hamedsalim5) April 12, 2020

فقدت ولاية #مصيرة اخيار الناس ا. سالم الوهيبي رجل عرفته من خلال زياراته لبديه ولابن خالته @hajrs2011 عرفت عنه الطيبه والمرؤه والشهامه ابتسامته لاتفارقه واخلاقه تسبقه ولكن يد الغدرابت ان لا تتركه بسلام تاركا لناذكره الطيب فلا نقول الاكما ينبغي وكمايرضي ربنا

لاحول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/gQQ3JDHmxj — عبدالحكيم بن عامر الحجري (@abonwaf2044) April 12, 2020

#جريمة_قتل_في_ولاية_مصيرة

متى تنتهي مشاكل العمالة الوافدة لا بد من التقليل منهم وترحيل من ليس لديه عمل.

كم عدد العمالة السائبه فهم يشكلون خطر على المجتمع وجرائمهم كثيره.#سالم_الوهيبي — سلمان الفارسي🇴🇲 (@s_h_alfarsi) April 12, 2020

مؤلِمٌ جداً رحيلُ من أستانس لوجودك بحياتهِ وأستانست بوجوده بحياتُك،أه يا وجع القلوب على من يرحلون فجأةً وقد جمعتكم لحظات ملى بالعطاء و الأحلام الجميلة

سالم هدوب تفقده اليوم الأسرة التربوية وجزيرة مصيره ليس سهلاً مِلُ ماسْيتركهْ من فراغ… رحمك الله يا سالم و اسكْنك جنات الفردوس pic.twitter.com/wR9tHE471c — سالم المخيني (@AlmukhainiSkr) April 12, 2020

وأعلن المحامي العُماني تركي المعمري عن تكفّله بالمرافعة والمتابعة في الجريمة مراحلها، لأخذ القصاص من الجاني مرتكب الجريمة .

الى أهالي ولاية #مصيرة الي يعرف أهل المرحوم المغدور به يوصللهم رسالتي

اتكفل بالمرافعة والمتابعة في قضية المرحوم بكل مراحلها وسيكون المكتب في خدمتهم وذلك لأخذ #القصاص_لمجرم_مصيرة pic.twitter.com/45jlGsmiAS — المحامي تركي المعمري (@qaroon111) April 12, 2020

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