جريمة
جريمة
حياتنا

“شاهد” غضب في سلطنة عمان بعد جريمة قتل بحق رجل وزوجته ارتكبها وافد بطريقة وحشيّة!

كتب وطن
0

أكدت صباح الأحد وقوع قتل في ولاية بمحافظة جنوب الشرقية.

وذكرت الشرطة في تغريدة بـ”تويتر” أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وبينما أهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع عدم تداول الأخبار المغلوطة حتى يتم استكمال التحقيقات في الحادثة، ذكر مغرّدون عُمانيون أن الضحية أستاذ عُماني فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة، والجاني من .

أقرأ أيضاً: من طرائف اللبنانيين في زمن كورونا.. “شاهد” سيارة إذاعة تجوب شوارع لبنان تغني للفيروس!

وعبّر المغرّدون العُمانيون عن غضبهم من تصرفات العمالة الوافدة، مشيرين إلى أنّ هذه ليست اوّل جريمة ترتكب بتسجيل وافدين.

وأعلن المحامي العُماني تركي المعمري عن تكفّله بالمرافعة والمتابعة في الجريمة مراحلها، لأخذ القصاص من الجاني مرتكب الجريمة .

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سعودي يحرق دم “التائهين في الأرض”.. “شاهد” ماذا فعل في ولاية…

الهدهد

الإماراتيون يمسحون الأرض بـ”لاعق حذاء محمد بن زايد” ويتبرأون منه بسبب هذا…

تقارير

هذا ما يهدد سلطان عُمان في ظل تحولات اقتصادية إجبارية رغم تخفيضه النفقات السلطانية…

حياتنا

وجدوه ملفوفاً في سجادة! .. كويتية تقتل زوجها بطريقةٍ صادمة وهذه اعترافاتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.