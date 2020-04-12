“شاهد” غضب في سلطنة عمان بعد جريمة قتل بحق رجل وزوجته ارتكبها وافد بطريقة وحشيّة!
أكدت شرطة عمان السلطانية صباح الأحد وقوع جريمة قتل في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.
وذكرت الشرطة في تغريدة بـ”تويتر” أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وبينما أهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع عدم تداول الأخبار المغلوطة حتى يتم استكمال التحقيقات في الحادثة، ذكر مغرّدون عُمانيون أن الضحية أستاذ عُماني فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة، والجاني من العمالة الوافدة.
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وعبّر المغرّدون العُمانيون عن غضبهم من تصرفات العمالة الوافدة، مشيرين إلى أنّ هذه ليست اوّل جريمة ترتكب بتسجيل وافدين.
وأعلن المحامي العُماني تركي المعمري عن تكفّله بالمرافعة والمتابعة في الجريمة مراحلها، لأخذ القصاص من الجاني مرتكب الجريمة .
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