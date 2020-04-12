من طرائف اللبنانيين في زمن كورونا.. “شاهد” سيارة إذاعة تجوب شوارع لبنان تغني للفيروس!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بمقطع فيديو لاقى تفاعلا واسعا يوثق قيام مجموعة من الأشخاص بالتجوّل في الشوارع بسيارتين، واحدة عليها مهّرجين بملابس رسوم متحركة، وأخرى عليها مكبّر صوت حيث كانوا يقومون بحملة توعوية ضد فيروس كورونا بأسلوب مبدع جديد.

وبحسب المقطع الذي رصدته “وطن” قامت السيارات بالتجوّل بأحد أحياء وشوارع مدن لبنان، مذيعين تسجيل أغنية بعنوان “مش حنسلم مش حنبوس مش هننقل الفيروس”.

ويأتي ذلك بحسب متداولي المقطع كمبادرة توعوية للمواطنين بضرورة منع الاحتكاك والمصافحة والتقبيل، والذي ينتشر كعادة اجتماعية في الشرق الأوسط بشكل عام، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويبدو أن أصحاب المبادرة قد لجأوا لهذه الطريقة من التوعية، لمحاولة الوصول لكافة العقليات والمستويات الاجتماعية، من الأطفال حتى الشيوخ.

واستقطب أصحاب المبادرة اهتمام المتابعين والنشطاء عبر تويتر من خلال هذه الطريقة المبتكرة، والتي حملت في مضمونها شكلاً ترفيهياً، وبنفس الوقت توعوياً وجذاباً لكافة الفئات.

واقتبس اللبنانيون هذه الطريقة من المصريين حيث منشأ هذه الأغنية في محافظة الأسكندرية بمصر، وبرزت الشهر الماضي في عدة مقاطع نشرها ناشطون مصريون.

اسكندريه مش هنسلم مش هنبوس 😂😂 pic.twitter.com/rK8ly8vAHg — ﮼الكابيتانو🦅 (@ahmed_adly74) March 31, 2020

يُشار إلى أن لبنان لا زال يعيش حالة من الطوارئ وحظر التجول والتزام الحجر المنزلي والغاء الدوام والتجمّعات البشرية بكافة أشكالها، وهذا في سياق خطة الحكومة اللبنانية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد، الأمر الذي انعكس سلباً على عديد من القطاعات التجارية والشعبية.

وسُجل حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية ما يزيد عن 619 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس مثبتة مخبرياً، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 20 حالة وفاة.