صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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من طرائف اللبنانيين في زمن كورونا.. “شاهد” سيارة إذاعة تجوب شوارع لبنان تغني للفيروس!

كتب وطن
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ضجّت في ، بمقطع فيديو لاقى تفاعلا واسعا يوثق قيام مجموعة من الأشخاص بالتجوّل في الشوارع بسيارتين، واحدة عليها مهّرجين بملابس ، وأخرى عليها مكبّر صوت حيث كانوا يقومون بحملة توعوية ضد بأسلوب مبدع جديد.

وبحسب المقطع الذي رصدته “وطن” قامت السيارات بالتجوّل بأحد أحياء وشوارع مدن لبنان، مذيعين تسجيل أغنية بعنوان “مش حنسلم مش حنبوس مش هننقل الفيروس”.

ويأتي ذلك بحسب متداولي المقطع  كمبادرة توعوية للمواطنين بضرورة منع الاحتكاك والمصافحة والتقبيل، والذي ينتشر كعادة اجتماعية في الشرق الأوسط بشكل عام، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويبدو أن أصحاب المبادرة قد لجأوا لهذه الطريقة من التوعية، لمحاولة الوصول لكافة العقليات والمستويات الاجتماعية، من الأطفال حتى الشيوخ.

واستقطب أصحاب المبادرة اهتمام المتابعين والنشطاء عبر تويتر من خلال هذه الطريقة المبتكرة، والتي حملت في مضمونها شكلاً ترفيهياً، وبنفس الوقت توعوياً وجذاباً لكافة الفئات.

واقتبس اللبنانيون هذه الطريقة من المصريين حيث منشأ هذه الأغنية في محافظة الأسكندرية بمصر، وبرزت الشهر الماضي في عدة مقاطع نشرها ناشطون مصريون.

يُشار إلى أن لبنان لا زال يعيش حالة من الطوارئ وحظر التجول والتزام الحجر المنزلي والغاء الدوام والتجمّعات البشرية بكافة أشكالها، وهذا في سياق خطة الحكومة اللبنانية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد، الأمر الذي انعكس سلباً على عديد من القطاعات التجارية والشعبية.

وسُجل حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية ما يزيد عن 619 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس مثبتة مخبرياً، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 20 حالة وفاة.

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