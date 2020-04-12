جريمة هزت تونس.. “شاهد” ذئب بشري يختطف فتاة ويغتصبها بمساعدة صديقته وما حدث بعد ذلك صادم

تحت عنوان “جرائم أيام الحجر”، كشفت فضائية “الحوار” التونسية تفاصيل جريمة بشعة هزت المجتمع التونسي، بعد اغتصاب طالبة، وإصابتها بشلل نصفي إثر ذلك.

وكانت الضحية سماح (27 عاماً)، طالبة آداب تدرس اللغة الإيطالية، تعمل في إحدى الشركات التي أجبرتهم على العمل عن بُعد احتراماً لإجراءات الحجر الصحي الذي تفرضه البلاد خوفاً من فيروس كورونا.

لكن الأدوات التي تلزم سماح للعمل عن بعد كانت مع صديقتها في ولاية أخرى، فقامت بإرسالها لها، ما اضطر سماح الخروج لاستلامها.

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ولأن الشوارع خالية، لم تجد سماح أي مواصلات لنقلها إلى وجهتها، قبل أن تتفاجأ بشاب وفتاة حاولا سرقة هاتفها، ثم أعاداه لها وقاما باختطافها، وقاداها إلى شقة مهجورة، وهناك اغتصبها الشاب، فقاومت وقفزت من الطابق الثاني لتهرب من الجاني، وأصيبت بكسر في العمود الفقري تسبب بإصابتها بشلل نصفي.

تلك الحادثة أخرجت نشطاء وشخصيات سياسية عن صمتهم، وطالبوا بإعدام الجاني وشريكته، فنشر محمد العروري المتحدث باسم الداخلية التونسية عبر صفحته على “فيسبوك” صورة الجاني، وعلق: “جريمة هزت الرأي العام في تونس بعد طرحها إعلاميا، مع العلم أن النيابة العامة تعهدت بالموضوع منذ وقوع الجريمة وقامت الشرطة الفنية بكل الإجراءات التكميلية وأثبتت الجريمة عمليا” .

وأضاف محمد العروي: “الإعدام هو الوسيلة لخلاص المجتمع من هذه الجراثيم.. كل الأطراف المتداخلة لابد أن تقف إلى جانب الفتاة، خاصة وزارة المرأة بعد تعهد الوزيرة بالموضوع “.

تمكنت وحدات الشرطة العدلية بمنطقة سيدي البشير من إلقاء القبض على كل الأطراف الفاعلة و المشاركة و عددهم خمسة المتورطون… Gepostet von Med Ali Aroui am Samstag, 11. April 2020

وخرجت الفنانة حنان الشقراني بفيديو غاضب تُطالب فيه بضرورة إعدام الجاني وكل من تورط معه في عملية الاغتصاب.

وأضافت الشقراني في فيديو عبر “فيسبوك”: “هؤلاء وحوش بشرية.. يجب على الجميع نشر مقاطع فيديو للمطالبة بإعدامهم”.

حنان الشقراني حنان الشقراني تطالب بإعدام مغتصب الفتاة Gepostet von News everywhere am Samstag, 11. April 2020

كذلك شاركت الفنانة التونسية مريم بن مولاهم عدة صورة للجاني وزوجته التي شاركت في الجريمة، وطالبت بضرورة إعدامهما، مؤكدة أن الحكم عليهما بـ7 سنوات أو 10 سنوات غير كاف.

https://www.facebook.com/meriem.ben.moulehem.007

facebook.com/meriem.ben.moulehem.007/posts/10220055937446496

تفوه عليكم لازم تتعدمو لازم فيني الدولة و فينو حق طفلة و فما ألاف من البنات هاذم إلي تم اغتصابهم تحكمو عليهم عشرة سنين… Gepostet von Meriem Ben Moulehem am Samstag, 11. April 2020

يُذكر أن الشرطة التونسية ألقت القبض على الجاني، وزوجته وعدد من أصدقائه،في منطقة باب بحر في تونس العاصمة، وتبين أنه من أصحاب السوابق.

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