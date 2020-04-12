جمال ريان يفجر مفاجأة ويكشف سبب سيطرة أمير قطر “الوالد” على الحكم من والده

فجر الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، مفاجأة كاشفاً السبب الذي دفع أمير قطر “الوالد” الشيخ حمد بن خليفة احكام السيطرة على مقاليد الحكم من والده عام 1995.

وقال ريان، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”: “يتجادلون لماذا لا يتحدث جمال ريان عن قطر؟ إليكم: لماذا أحكم الأمير الوالد حمد بن خليفه سيطرته على مقاليد الحكم في قطر بدلًا من والده، لان السعودية كانت تهيمن على القرار السيادي لقطر من خلال والده”.

يتجادلون : لماذا لا يتحدث جمال ريان عن قطر ؟ إليكم: لماذا أحكم الأمير الوالد حمد بن خليفه سيطرته على مقاليد الحكم في قطر بدلًا من والده،لان السعودية كانت تهيمن على القرار السيادي لقطر من خلال والده ، ولماذا تنازل عن الحكم للأمير تميم ، لانه مؤهل علميا وسياسيا وعسكريا لحكم #قطر pic.twitter.com/EOkYQiKoGo — جمال ريان (@jamalrayyan) April 11, 2020

وأضاف الاعلامي الفلسطيني مشيراً إلى أن أمير قطر “الوالد” تنازل للحكم للأمير الحالي تميم بن حمد، لأنه مؤهل علميا وسياسيا وعسكريا لحكم قطر.

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يذكر أنه ووفقاً وفقا للديوان الأمير في قطر فإنه ظل في الحكم حتى 26 يونيو 1995، وفي 23 أكتوبر 2016 انتقل إلى رحمة الله ودفن في مقبرة الريان بالدوحة، دون تقديم تفاصيل أو معلومات حول انتقال السطلة إلى ابنه، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وفي وقت لاحق، أعلن بتاريخ 25 يونيو 2013 تسليم مقاليد الحكم لولي عهده، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا حصاراً على قطر منذ عدة سنوات، مطالبين إياها بالرضوخ لشروط مذلة تؤدي بنهاية المطاف لسلب سيادة قطر والتحكم بها، الأمر الذي رفضته الدوحة.

وتمكنت الدوحة من الانتصار على الحصار الخليجي المصري، عبر السنوات الماضية الأمر الذي ظهر جلياً في طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، حيث تمكنت من ضمان أمنها الغذائي.

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