بعد ارتدائها الحجاب.. “شاهد” إطلالة فاضحة للفنانة أمل حجازي تفجر موجة غضب ضد “LBC”

تشهد القنوات التلفزيونية منذ مطلع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حالة من الركود التام وصعوبة في إتمام المواد المتلفزة والبرامج بسبب الحجر الصحي وشروط وتعليمات منظمة الصحة العالمية والأنظمة المتبعة في دول العالم.

ودفع هذا الأمر بعض القنوات للرجوع إلى الوراء والبجث في أرشيف الحلقات والبرامج التي عملت عليها سابقاً، لتعبئة الفراغ الذي ولده وضع حظر التجول والحجر الصحي.

ومن ضمن تلك القنوات كانت قناة الـ LBC اللبنانية والتي قامت بعرض برنامج “يا ليل يا عين” الذي حقق نجاحاً كبيراً حينما تم عرضه قبل عدة سنوات، وكان من ضمن الحلقات التي بثتها القناة من البرنامج، حلقة كانت تستضيف فيها الفنانة اللبنانية المعتزلة “أمل حجازي”، والتي ظهرت فيها بملابس متعرية تكشف أجزاء من جسدها.

#ياليل_يا_عين امل حجازي حاليا



استغفرالله استغفرالله استغفرالله 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/kFSDHrHKet — Sami Jawad (@sami1jawad) April 11, 2020

مما أثار غضب العديد من جمهور الفنانة اللبنانية حجازي، وخاصة لأنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، واعتمدت الخروج بشكل محتشم منذ فترة طويلة عبر وسائل الإعلام، وأنه كان حريّ بالقناة أن تحترم رغبة الفنانة تلك وألا تعرض الحلقة وهي بهذا الشكل.

فيما اعتبر آخرون بأن ما جرى أمر طبيعي، وأنه من الصعب أن يتم محو تاريخ الفنانة “أمل حجازي” كاملاً قبل أن تتحجب، وأن الأمر ليس فيه أي إساءة لها.

أما من جهتها فلم تعلّق الفنانة حجازي حتى هذه اللحظة على ما جرى، واكتفت بالتزام الصمت.

جدير بالإشارة بأن الفنانة اللبنانية أمل حجازي كانت قد اعلنت اعتزالها الفن في سبتمبر للعام 2017، حين ارتدت الحجاب.

وقامت بكتابة منشور وقتها على فيس بوك تعلن فيه اعتزالها للغناء وارتداءها للحجاب، لتتجه بعدها للإنشاد الديني والأغاني الاجتماعية، وطلبت من أحد المؤلفين في مصر، أن يكتب لها عدة أناشيد وأغانٍ دينية، تطرحها على فترات متباعدة كأغنيات مستقلة، خاصة بالمناسبة الدينية.